台中綠空廊道將串聯東豐及后豐自行車道 經費逾2億元

江啟臣爭取綠空廊道串聯東豐及后豐自行車道。（江啟臣提供）

2025/06/02 13:07

〔記者歐素美／台中報導〕綠空廊道自行車道全長為21.7公里，東豐及后豐自行車道總長也有19公里，兩處自行車道距離約2公里，卻無專用自行車道串聯。為提升自行車道完整性，並提高民眾使用便利性，立法院副院長江啟臣今天邀集鐵道局、台鐵公司、台中市觀光旅遊局及市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊等會勘，希望打造台中自行車「勝利Y字線」，讓綠空廊道串聯東、后豐自行車道 。

江啟臣表示，6月3日是世界自行車日，特別選在前一天舉辦會勘，不只要推廣自行車運動，更要向大家報告台中在推廣自行車運動的努力。台中擁有全台數量最多、距離最長的自行車道，超過780公里的自行車道可以從台灣頭到台灣尾走兩次。每一條自行道各有特色，但其中最重要的路線，就屬綠空廊道與東豐及后豐自行車道 。

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江啟臣指出，綠空廊道全長為21.7公里，是鐵路高架化後規劃的自行車道；東豐及后豐自行車道全長約19公里，也是由台鐵舊鐵道整建而成，同樣都是時代背景下轉變而成的自行車道。兩處自行車道距離僅約2公里，卻無專用自行車道串聯，各玩各的，無法出現加乘效益。

江啟臣表示，綠空廊道串聯東豐及后豐自行車道非常重要，因此會勘希望能討論出具體方案。若兩者可以串聯，可望將原先V字線升級，向東可至「東豐自行車道」、往西可至「后豐自行車道」、南面則可沿「綠空廊道」一路向南至南區，打造台中自行車Y字線！

觀光旅遊局主秘廖偉志表示，目前綠空廊道連接東豐及后豐自行車道確有改善空間，將分為短期與長期改善方案。短期將於巷道設置「行人優先區」，並設置瀝青減速丘、車輛限速，以降低車速，並在過路段畫設自行車專用穿梭道。

長期部分，將規劃總長1.51公里的自行車專用道，行經鐵路用地直通東豐及后豐自行車道。感謝江啟臣副院長去年協助市府爭取「台中市自行車道整體規劃計畫」，總經費800萬元，中央補助584萬，綠空廊道串聯東豐及后豐自行車道案將納入計畫中進行評估，目前初估工程經費約2至3億，將於今年底提出評估報告。

江啟臣說，觀光旅遊局初步規劃部分路段將興建自行車專用跨橋，跨越台鐵鐵道，去年底啟用的「高雄新車站天棚自行車道」是很好的案例，透過自行車道「飛越鐵路」，未來若有需要使用到台鐵用地，也請台鐵務必全力支持。

立法院副院長江啟臣爭取綠空廊道串聯東豐及后豐自行車道。（江啟臣提供）

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