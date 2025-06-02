新北板橋溪北公園停車場7月完工 新增280汽車位、50機車位

新北市政府在板橋區溪北公園闢建地下停車場，預計7月完工、年底啟用。（記者賴筱桐攝）

2025/06/02 12:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市都會區地狹人稠，停車空間不足，市府在板橋區溪北公園闢建地下停車場，預計7月完工、年底啟用，新增280個汽車位、50個機車位，導入車牌辨識、車位在席、多元支付等全智慧化停車管理系統，緩解當地停車需求。

新北市長侯友宜今天視察工程表示，上任6年多來新北市總計新建110座公有停車場，提供2萬1509格停車位，其中完成24座立體停車場，另有13座施工中、4座規劃設計中，新建停車場數量堪稱全國第一；光是板橋區就投入50億元經費，除了溪北公園，板橋區忠孝公園地下停車場也將於今年完工，明年板橋信義國小地下停車場也會完工，這3座立體停車場共可提供744格汽車位和82格機車位，紓解停車需求。

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交通局副局長金肇安指出，溪北公園地下停車場工程總經費達7億3028萬元，包含中央前瞻計畫補助1億5336萬元、約21%，其餘為市府自籌，原本採統包方式招標，未料遭遇新冠肺炎疫情、缺工缺料，導致工程流標6次，後來改採設計標先發包、再發包工程標，2023年3月中旬動工，施工期間歷經國際原料飆漲、技術人力短缺、資材價格上漲等困境，施工團隊克服難關，目前工程進度接近98%，預計今年7月完工、12月啟用，提供280格汽車位、50格機車位。

交通局長鍾鳴時說，溪北公園地下停車場將提供全智慧化停車系統，結合周邊公園綠化設計，並採用環保建材，同時利用自然通風井，將新鮮空氣引導至地下樓層。經整合地方意見，由板橋區公所爭取預算，擴大公園舞台廣場並加裝遮陽設施、新增籃球場天幕及周邊草坡改善工程，使公園空間有效利用，提供優質的運動休憩及停車環境。

新北市板橋區溪北公園地下停車場提供280個汽車格、50個機車格。（記者賴筱桐攝）

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