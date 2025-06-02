汐止秀峰高中校舍改建 忠孝樓2026年2月啟用 仁愛樓6月完工

新北市汐止區秀峰高中正在進行室內外裝修工程，預計2026年6月全面完工。圖為完工模擬圖。（圖為新北市政府工務局提供）

2025/06/02 12:21

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止區秀峰高中的忠孝樓和仁愛樓，因為海砂屋及老舊問題，新北市政府斥資7億3000萬改建，中央補助600多萬拆除費，其餘99%由市府自籌；新北市長侯友宜今天（2日）前往視察工程進度，期許工程如質如期在2026年6月底完工，讓秀峰高中學子，暑假過後，就能有優質舒適的教學環境求學。

侯友宜指出，秀峰高中的校舍非常老舊了，尤其還出現海砂屋的狀況，他在2019年由當時擔任議員的立委廖先翔、議員白珮茹及在地的民意代表陪同，來到現場看。當時動用新北市款7億3千萬，重新做好改建。

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侯友宜指出，忠孝樓將在2026年2月完工，至於，整個周遭的環境，還有仁愛樓的拆除改建，會等到2026年6月完成，校舍改建完成後，新舊校舍銜接，可以號稱為五角大廈、五角校舍，給孩子一個安全而且多功能的學校的使用。相信秀峰高中70周年，他要跟秀峰高中的孩子們說一聲「秀峰高中70周年」！「生日快樂！」，忠孝樓的拆遷，以及未來整個校園環境的改變是送給孩子們學期最好的禮物。

教育局長張明文指出，校舍改建計畫不僅因應在地需求，更關乎當地學子的就學權益；拆除已逾使用年限及混凝土高氯離子（俗稱海砂屋）的2棟校舍，並整合畸零空間，共興建為2棟地下1層、地上6~7層的建築物，包含39間普通教室、12間專科教室及行政空間；其中包含45格汽車停車位及75格機車停車位，提供教職員使用。

負責興建的新北市政府工務局新工處長簡必琦表示，為了不影響學生學習權益，採取「邊拆邊建」方式辦理施工。第一階段忠孝樓拆除工程已於2023年暑假期間順利完成，目前正辦理新建校舍的室內外裝修作業。待新校舍完工並完成學生搬遷後，將接續在2026年2月，利用寒假期間辦理第二階段仁愛樓拆除及停車場景觀工程，並同步翻修校園周邊人行步道磚，預計於2026年6月全面完工，提供學校師生及在地居民更完善、安全的通行環境。

新北市汐止區秀峰高中正在進行室內外裝修工程，預計2026年6月全面完工。圖為完工模擬圖。（圖為新北市政府工務局提供）

新北市長侯友宜今天（2日）前往汐止秀峰高中視察忠孝樓、仁愛樓改建工程，他要求公教育局、工務局要費心打造學習環境，造福汐止學子。（記者俞肇福攝）

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