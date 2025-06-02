低溫災損 芬園荔枝現金救助即起至6/11申請

芬園鄉黑葉荔枝今年著果率不佳，農會預估產量3成。（圖由鄉公所提供）

2025/06/02 12:11

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉是全縣最大的黑葉與糯米荔枝產地，總面積700公頃，今年疑受低溫、降雨影響，荔枝著果率不佳，預估產量僅3成，被農業部公告為低溫農業天然災害現金救助地區，目前已有150名果農向鄉公所提出申請。鄉公所呼籲，種植荔枝損害率達20%以上的果農，都可從即日起至11日提出申請。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷指出，前年與去年黑葉、糯米荔枝收成「兩極化」，今年好不容易危害荔枝最嚴重的荔枝椿象防治有成，數量大減，果農都盼望荔枝盛產時，竟又遇上低溫期過長，3月還有冷氣團與下雨，加上幾波高低溫差，該熱的時候不熱，因此儘管開花率高，但氣候異常造成母花多、公花少，導致著果率不佳；今年預估產量為3成，僅部分果農可以收到5成，但比去年好不了多少，有部分果農甚至幾乎全園棄收。

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芬園鄉公所表示，經農業部公告，彰化縣為辦理荔枝3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區，申請項目為黑葉荔枝、玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等，其中黑葉荔枝每公頃救助6萬2000元，玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等每公頃救助10萬元；種植荔枝損害率達20%以上的果農，從即日起至11日止攜帶申請書、身分證影本、印章、農會存摺影本（或其他金融機構存摺）、3個月內土地謄本（須編定為農牧用地），於期限內每天上午8點至12點，下午1點至5點，向鄉公所提出申請，逾期不予受理。種植荔枝損害率未達20％者不予救助。

芬園黑葉荔枝結果率不佳，農業部公告為天然災害現金救助地區。（圖由鄉公所提供）

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