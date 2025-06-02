台中大巨蛋離洲際球場、小巨蛋太近 議員憂恐陷排擠效應

多位台中市議員質疑，台中大巨蛋距離洲際棒球場及小巨蛋各僅3公里，效益不高。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/02 12:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中大巨蛋選定在水湳經貿園區「創研一」用地，台中市議會民進黨籍市議員今天質疑，指未經過討論、未有報告就草率決定，此地點距離台中巨蛋、洲際棒球場都只有3公里，若同時使用，如何能達有效運用？且地點選在6月26日將標售土地旁邊，難怪被質疑炒地！市長盧秀燕表示，台北市有天母棒球場，有小巨蛋，也有大巨蛋，而國際上，如日本一個城市甚至有兩座巨蛋，「這是需求」。

民進黨議員謝志忠、王立任、黃守達及張玉嬿今天在市議會對大巨蛋的選址提出質疑， 謝志忠表示，盧秀燕說大巨蛋打造台中市新地標，要符合四大條件 ，但是台中市已有小巨蛋，預計2030年完工，而大巨蛋的選址有經過評估嗎？

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謝志忠表示，去年他去台北大巨蛋去看經典賽的初賽，在室內看棒球賽非常舒服，他也支持，但是大巨蛋一定要好好評估規劃，否則距離洲際棒球、小巨蛋只有各3公里，效益能發揮嗎？

盧秀燕表示，以台北市為例，就有天母棒球場，有小巨蛋及大巨蛋等，她前往日本考察，不但很多城市都有一顆大巨蛋，甚至有一個城市就有兩個大巨蛋，「這是需求」。

台中市長盧秀燕表示，台北也是有大巨蛋小巨蛋及天母棒球場。（記者蘇金鳳攝）

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