澎湖今年5月與去年同期比較 增加萬餘人入境

澎湖著名觀光景點摩西分海，端午連假出現人山人海奇景。（葉文漢提供）

2025/06/02 12:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖觀光旅遊旺季展開，因受國旅市場萎縮，旅遊業者普遍保持「悲觀」態度，但澎湖縣政府旅遊處公布5月份入境人數，較去年同期比較，竟「增加」萬餘人，但亮麗的數字後面，不少業者質疑「遊客」在哪裡？懷疑與5月端午連假有關，但摩西分海景點在連假期間，的確出現「人山人海」奇景。

根據澎湖縣政府旅遊處提供的數據顯示，去年5月份海運進入澎湖59970人、空運進入澎湖135053人，總計195023人；今年5月份海運進入澎湖63728人、空運進入澎湖142546人，總計206274人，較去年同期比較，海運入境增加3758人、空運入境增加7493人，全部增加11251人次，顯示澎湖旅遊市場有復甦跡象。

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雖然澎湖縣政府旅遊處公布5月入境人數，增加萬餘人次，但許多旅遊業者並未感受客源增加，以最明顯的例子而言，位在海埔路的馬公中油加油站，每到船班載客入港，都會出現大排長龍景象，蔚為澎湖觀光指標，今年卻不復見，可能與中油增開油槽加油有關，但加油人潮還是不如以往多。

不過端午連假，澎湖觀光景點還是出現明顯人潮，位在湖西北寮的摩西分海，出現人山人海的奇景，連立足之地都沒有，只是參觀者可能並非都是遊客，也有可能是返鄉民眾，不過不管如何？業者對於旅遊復甦樂觀其成，希望不是一時的「曇花一現」。

澎湖縣政府旅遊處提供今年五月入境人數，較去年同期增加萬餘人。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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