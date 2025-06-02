淡水南瓜盛夏登場！新北攜手16家業者推特色料理、趣味遊程

淡水農會今年與16家業者合作推出限定南瓜料理。（記者羅國嘉攝）

2025/06/02 12:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市副市長劉和然今（2日）出席「淡水南瓜暨全國大南瓜比賽」宣傳記者會，宣布6月14日至15日將於淡水金色水岸舉辦大南瓜展售會。今年更集結16家在地業者，推出南瓜特色料理及遊程，從即日起至6月30日，民眾只要至合作店家消費南瓜商品，就有機會抽中價值1200元的南瓜主題遊程。

農業局長諶錫輝表示，每年5至6月是淡水栗子南瓜盛產季，為拓展通路與提升農民種植意願，淡水區農會攜手福容大飯店、將捷金鬱金香酒店、禮萊國際酒店等16家業者，推出包括金沙麥片南瓜條、桂花蜜南瓜、將心蔓爵等創意料理，並與在地農場合作辦理一系列南瓜DIY體驗，如南瓜布丁、南瓜貝果、南瓜圓等手作課程。

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在觀光旅遊方面，「旅學堂」也於6、7月推出淡海輕軌南瓜文化遊程，帶領民眾探訪田園農場、體驗南瓜派DIY、由青農導覽南瓜知識，目前已開放五梯次包括6月22、29日及7月20、26、27日，每梯報名費1200元，即日起可於旅學堂臉書專頁報名。

諶錫輝指出，活動期間至合作商家消費南瓜相關商品，即可獲得南瓜主題明信片，並填寫姓名及電話後投入店家收集箱，將抽出20位免費參加南瓜遊程；此外，6月13日將於淡水金色水岸廣場舉辦全國大南瓜比賽，評選「重量」、「創意」及「品質」三組冠軍，緊接著6月14至15日於同場辦理展售會，也將有大南瓜展示、南瓜圓DIY體驗、青農講座及在地農產市集，消費滿300元還能獲得南瓜主題明信片，可用來參加旅學堂南瓜遊程抽獎。

另外，淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，農會與福容大飯店、將捷金鬱金香酒店、禮萊國際酒店、滬尾藝文休閒園區、富群休閒農園、阿三哥農莊、三空泉農園、湘川、樹林口農場、旅學堂、牛埔有機農場、維也納專業烘焙訪、kooks異嗑堂、羅媽媽有機農場、石牆仔內、龍鳳堂餅舖共16家業者合作，推出限定南瓜料理，像是南瓜海鮮撈飯、南瓜起司蛋糕、南瓜貝果糕等，捷金鬱金香酒店「河畔餐廳」同時推出優惠，只要新北市民出示身分證件，即可享9折；農會更同步推出新品「南瓜穀物棒」，融合12種穀物與栗子南瓜製成，無添加配方保留食材原味，於展場及淡水農會超市販售，6月底前享新品8折優惠。

劉和然表示，感謝農會及業者推動南瓜多元發展，透過比賽提升種植技術、料理呈現南瓜價值，打造在地農業亮點；「新北市農業局-稼日蒔光」粉絲團也將於6月9日至13日辦理南瓜王猜重量抽獎活動，預測今年重量組冠軍大南瓜重量，將抽出5名幸運兒贈送南瓜加工商品。市府與各地區農會也持續努力推動在地特色農產，落實「吃在地、食當季」理念，減少食物里程，把當季健康推廣給市民。

於合作店家消費南瓜料理或商品就可獲得南瓜主題明信片，可以用來抽南瓜主題遊程。（記者羅國嘉攝）

淡水農會今年推出結合南瓜與12多種健康穀物的「南瓜穀物棒」。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然出席淡水南瓜暨全國大南瓜比賽宣傳記者會推廣新北南瓜。（記者羅國嘉攝）

淡水在地16家業者推出限定南瓜特色料理、遊程，消費可獲得主題明信片，可以用來抽南瓜。（記者羅國嘉攝）

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