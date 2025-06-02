創清水高中紀錄 陳宣宇繁星摘中國醫藥大學牙醫學系榜首

清水高中高三數理班學生陳宣宇（中）獲繁星推薦中國醫藥大學「牙醫學系」榜首。（記者歐素美攝）

2025/06/02 12:10

〔記者歐素美／台中報導〕繁星放榜，台中市立清水高中傳佳績！高三數理班學生陳宣宇獲繁星推薦中國醫藥大學「牙醫學系」榜首！陳宣宇高中3年從未補習，全靠自律學習與學校課程扎實訓練及課後規律複習，一路穩居全校校排前1%，學測成績通過中國醫大牙醫系第一階段篩選後，在第二階段複試，獲得榜首的佳績。不僅是清水高中連續數年有學生錄取醫牙相關科系的延續，更創下該校升學新紀錄。

除了課業優異外，陳宣宇的多元學習歷程更令人讚賞，不僅自學Blender 3D建模軟體，掌握空間觀察與二、三維轉換能力，與牙醫領域數位化趨勢相呼應。自國中體育班起便培養的跆拳品勢專長，不僅鍛鍊體能，更養成不懈的毅力，曾勇奪台中市議長盃冠軍；並在中投區生物學科能力競賽中榮獲第六名。此外，他亦鑽研陶藝拉胚技術，精進手眼協調與立體美感，為未來牙醫職涯奠定深厚手作基礎。

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陳宣宇說，從小就嚮往成為醫生，加上對美感與實作有著濃厚興趣。學測後，更實現長久以來的願望，就是學習琵琶，希望在專業之餘，也能培養音樂嗜好，豐富人生。

導師林佩儀表示，陳宣宇在校期間，除了好學勤學之外，更是彬彬有禮，態度謙虛，深獲師長肯定。這次能夠錄取中國醫大牙醫系榜首，真的很為他高興！

清水高中校長蕭建華表示，感謝學校老師同仁等對學生的付出和努力，讓清中同學能夠適性發展，除了陳宣宇之外，今年也有4位同學透過繁星錄取台大，其中3名也是林佩儀老師的班級同學。陳宣宇的表現是全體師生共同努力的成果，他用實際行動證明即使在非都會地區，社區高中學生只要有目標、有毅力，也能築夢、圓夢。

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