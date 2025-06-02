趙秀容修女奉獻尖石偏鄉65年 6/6追思彌撒後安息新竹

守護尖石後山的趙秀容修女辭世，各界哀悼追思不斷，近日前往追思的人超過千人，預計 6日在竹市北大教堂辦追思彌撒後，安葬於台灣新竹的新埔天主教墓園。（記者洪美秀翻攝）

2025/06/02 12:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕持有台灣身分證的93歲修女趙秀容5月30日安詳辭世，一生奉獻新竹縣尖石鄉後山偏鄉服務超過65年，位在新竹市天主教耶穌肋傷修女會的追思靈堂這幾天已湧入逾千人致敬，包括天主教新竹教區主教李克勉、新竹縣長楊文科及新竹縣前縣長鄭永金及其夫人宋麗華、立委鄭正鈐、竹北市長鄭朝方、尖石鄉長曾國大、多位神父修女，更有原住民在靈前吟唱詩歌陪伴；來自義大利的趙秀容6日將在新竹市北大教堂舉行追思彌撒，隨後安息新竹新埔天主教墓園，永遠留在台灣。

協助相關追思彌撒的竹科管理協會秘書長李道霖提到，這幾天已有千人來追思悼念，趙秀容修女本姓Frongia，名Giuseppina，聖名Elena Baoa，1932年7月19日生於地中海的義大利薩丁尼亞島，來台灣後，服務偏鄉超過65年，2017年6月14日獲台灣身分證，5月30日辭世，6月6日（本週五）上午9點在新竹市北大教堂舉辦殯葬彌撒，將安息在新埔天主教墓園。

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李道霖說，「愛」不止息，被泰雅族人尊稱為「mumu」，在泰雅族語是代表「媽媽」的崇高的意義。天主教新竹教區主教李克勉多次提到趙秀容修女是聖靈的化身，用媽媽的「愛」啟發世人。而許多人也在趙秀容靈堂追思述說與其的緣份，許多原住民更來唱詩歌，歌頌其對原住民的照顧，甚至走進尖石鄉後山每個角落，散播愛與希望，讓新竹縣偏鄉不再孤單，讓無數家庭得以重燃希望，更是尖石山裡不熄的燈火，是孩子跌倒時最溫暖的手，是夜裡為孤單祈禱的聲音，是平凡卻活得最接近「愛」的人。

李道霖也提到，趙秀容5月24日曾透過網路視訊與遠在義大利的神父姪子通話，是趙姆姆最後一次和家人視訊通話，如今落葉安息在其熱愛與奉獻的台灣，是其人生最完美的句點。

守護尖石後山的趙秀容修女辭世，各界哀悼追思不斷，近日前往追思的人超過千人，包括與其有深厚情感的新竹縣竹北市長鄭朝方和新竹教區主教李克勉，都前往致哀。（記者洪美秀翻攝）

守護尖石後山的趙秀容修女辭世，各界哀悼追思不斷，近日前往追思的人超過千人，包括與其有深厚情誼的竹北市長鄭朝方也前往獻花，預計 6日在竹市北大教堂辦追思彌撒後，安葬於台灣新竹的新埔天主教墓園。（記者洪美秀翻攝）

守護尖石後山的趙秀容修女辭世，各界哀悼追思不斷，近日前往追思的人超過千人，預計 6日在竹市北大教堂辦追思彌撒後，安葬於台灣新竹的新埔天主教墓園。（記者洪美秀翻攝）

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