台中神岡神清路豪雨即淹 民代推動地下引流改善方案

台中市神岡區神清路地勢低窪，每逢豪雨即積水成災。（民眾提供）

2025/06/02 12:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區神清路地勢低窪，每逢豪雨即積水成災，長年困擾周邊居民與商家。立委楊瓊瓔與市議員羅永珍今天邀集相關單位現勘，將採用地下埋設大口徑RCP管，將積水引流至圳堵營區前的既有箱涵，預定8月開工、9月底完工，總經費約370萬元，以改善當地淹水情形。

台中市水利局專委盧宜豐指出，神清路現有側溝寬度約450至600mm，排水能力明顯不足，暴雨來時現有設施無法有效應對，建議改採直徑800mm以上的RCP管，方可充分宣洩雨水、避免道路積淹。

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建設局養工處山線工程隊長蔡榮峯表示，這次改善工程總長約180公尺，將以地下埋設方式，沿神清路施作直徑800mm的RCP管，並銜接圳堵營區前既有箱涵。神清路台電電桿林立，地下有台水、中華電信及欣彰天然氣等多家管線通過，工程啟動前，將召集各單位召開協調會，釐清既有管線位置，進行調整設計，確保施工順利推進。

市議員羅永珍指出，神清路淹水問題已困擾地方多年，市府雖曾多次提出改善構想，但受限於電桿林立與居民不同意遷移，無法執行側溝拓寬。如今終於找到不影響民宅、不需遷移的可行解方，採用地下導引方式，兼顧施工效率與民眾權益。

圳堵里長鄭秀燕表示，神清路沿線商家林立，每逢雨季就須準備沙包防淹，居民與店家苦不堪言。她說，這條路每次下雨就變成水路，交通中斷、住宅進水，生意也大受影響。

經營百貨行的阿伯也感慨地說，每次下雨都提心吊膽，沙包準備好幾袋，客人也不敢來。聽聞排水改善工程即將啟動，忍不住笑說：「下雨終於不用再搬沙包擋水了」！

楊瓊瓔表示，過去礙於台電電桿、地下管線錯綜及民意分歧，導致改善工程遲遲未果，這次改採地下埋設RCP管方式，可有效避開地面障礙，排水路徑更順暢，也更具效率。

台中市神岡區神清路地勢低窪，每逢豪雨即積水成災。（民眾提供）

立委楊瓊瓔與市議員羅永珍邀相關單位現勘，改善神岡神清路淹水情形。（楊瓊瓔提供）

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