高鐵「過站不停」 駕駛個人疏失記大過

台灣高鐵針對4月14日204列次停靠板橋站未開啟車門案進行檢討。圖為示意圖。（記者蔡昀容攝）

2025/06/02 12:01

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣高鐵204列次4月14日停靠板橋站未開啟車門，導致旅客未能如期上下車。台灣高鐵調查完畢，駕駛未落實作業規定，並錯失補救機會，屬於個人疏失，記1次大過，而督導以上主管也分別被記申誡及警告。

該列車4月14日行駛至桃園路段時，行控中心通知駕駛，板橋站月台軌將設臨時速限70，駕駛也複誦確認，但接近板橋路段時，駕駛見臨時速限70訊息時，卻產生疑惑「是否該車次遭臨時運轉變更為通過板橋站、無須停靠」，但他未向行控中心確認。

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駕駛自述，正要查詢勤務平板電腦確認是否有變更時，接到列車長以列車電話，提醒其未給開啟車門權限，但尚未完成通話時，該車前方行車路徑已自動開通，因此駕駛未再確認發車時間是否正確，即自行發車。整起事件導致150名乘客無法下車、20名乘客未能上車。

事發之後，高鐵先暫停該名駕駛勤務3個月，並進行心理測驗、適性檢查等，評估是否合適返回勤務，並調查審議。

高鐵調查後認為，駕駛「未依駕駛作業手冊規範向列車控制員確認正確資訊」，導致列車長無法開啟車門，供旅客上下車；而駕駛又「未依通訊作業規定完整聆聽列車長通話內容」，錯失補救機會，依獎懲辦法對駕駛祭大過一次。另外，駕駛督導、課級、部級、處級主管，也因連帶責任被記申誡及警告。

高鐵公司說明，此案已完成調查及懲處程序，並於日前公告全體同仁。公司對各項營運安全措施，均訂有嚴謹SOP，並要求人員落實執行，杜絕類案再次發生。

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