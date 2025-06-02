「台中．藝文好行」獲好評 最後階段6/2~6/20開放報名

「台中．藝文好行！」系列活動，帶領學員漫遊台中公園等景點，重新認識在地文化及歷史脈絡。（記者陳建志攝）

2025/06/02 12:07

〔記者陳建志／台中報導〕行政院文化部委託台中市文化局執行校外文化體驗計畫「台中．藝文好行！」系列活動，第二階段帶領國小至高中師生一同探索音樂、表演藝術、工藝、歷史文化等多元的藝術體驗，吸引超過3000人參與獲得好評，最後階段從今天起開放報名，6月20日截止，將有「台灣美學與馬戲」、「國小藝術聯想之旅」等主題路線，歡迎未參與過的學校踴躍參與。

文化局長陳佳君表示，「台中．藝文好行！」活動規劃多元且豐富，邀請師生到藝文場館，深入體驗及挖掘在地故事，進而埋下學生喜愛藝文的種子，其中「城市尋寶漫遊」遊程，帶著學子們走過台中公園、東協廣場、太陽餅博物館及繼光美食街等，藉由團隊合作的遊戲，重新認識在地文化及歷史脈絡。

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文化局指出，校外文化體驗計畫第二階段遊程獲得好評，包含港區藝術中心「來一場超人的冒險–音樂與馬戲」，由「狂夢藝術」團隊結合新馬戲與舞蹈，帶來一連串精采演出及掌聲。台中市纖維工藝博物館「工藝美學之旅」及「工藝交響之旅」，參觀了各式編織藝術展覽，並帶著學子們編織藺草。屯區藝文中心「漫遊者計畫」，則由駐館團隊「不二擊聲音製造」帶來《靠近水的地方》演出及聲音肢體工作坊，介紹聲音的多元應用及與肢體作品結合，讓參與師生都說有趣好玩！

「台中．藝文好行」最後階段報名從今天起至6月20日下午5點止，將推出港區藝術中心「台灣美學與馬戲」、葫蘆墩文化中心「國小藝術聯想之旅」主題路線，有「狂夢藝術」、「身聲跨劇場」精彩演出，及前往彰化生活美學館與國立台灣美術館的藝文體驗行程，歡迎台中市各級學校踴躍申請，偏鄉學校優先錄取，錄取名單於6月27日公告，更多活動相關內容可至屯區藝文中心官網查詢。

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