為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北雙語教育突破傳統 學生英文學洗衣、做三明治

    新北市教育局今天舉辦「新北市雙語策略聯盟年度成果展」，學生交流心得。（記者陳奕劭攝）

    新北市教育局今天舉辦「新北市雙語策略聯盟年度成果展」，學生交流心得。（記者陳奕劭攝）

    2025/06/02 11:43

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市教育局今天（2日）舉辦「新北市雙語策略聯盟年度成果展」，邀請國高中職學校展現跨學科領域的雙語教案，並同步進行10堂雙語課程動態展演。市府教育局副局長劉明超表示，許多學生聽讀能力很好，但是不會說，希望透過今年成果展，讓大家習慣說英語。

    林口國中今天帶來「家政衣物保養課程」，結合日常生活經驗，用英語向校長解說各類污漬的清洗方式，並學習摺疊與收納技巧，在自然的情境中學會講英語，贏得滿堂喝采；大觀國中上起「三明治材料認識與實作」，學生在雙語引導下動手製作餐點，認識食材的英文；佳林國中「雙語戀愛探索卡」課程，引導學生透過雙語提問與自我對話，探索自我價值與人際情感。二重國中結合生成式AI，引導學生探討異國文化，展現多元價值。

    教學現場集結大量成果展靜態展，鷺江國中結合音樂、家政與表演藝術，強化學生英語表達；樟樹國際實中引導學生在文化互動中開口說英語；淡水國中與二重國中透過跨國視訊，培養學生跨文化溝通能力；青山國中小則導入5G與AR/VR，以莎士比亞劇場打造沉浸式英語學習體驗。

    林口國中七年級學生陳宥安表示，很榮幸能在成果發表會在各校展現成果，這是她們第一次發表成果，心情相當緊張，經過很多次練習後，表現變得很順利。

    林口國中家政科教師黃子芸指出，家政是生活化的課程，洗衣在日常生活中很生活化，還有動手實作的成分，適合成為課程。

    黃子芸說，雖然單字對學生有一點難度，但是只要不斷的練習，學生熟悉後就不會畏懼，就能在台上表現出自然的樣子。

    各校學生彼此交流雙語課程，雙方有說有笑。（記者陳奕劭攝）

    各校學生彼此交流雙語課程，雙方有說有笑。（記者陳奕劭攝）

    教學現場集結大量成果展靜態展，學生開心探索。（記者陳奕劭攝）

    教學現場集結大量成果展靜態展，學生開心探索。（記者陳奕劭攝）

    樟樹實中以默劇方式呈現雙語課程，獲得其他師生鼓掌。（記者陳奕劭攝）

    樟樹實中以默劇方式呈現雙語課程，獲得其他師生鼓掌。（記者陳奕劭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播