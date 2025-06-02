新北雙語教育突破傳統 學生英文學洗衣、做三明治

新北市教育局今天舉辦「新北市雙語策略聯盟年度成果展」，學生交流心得。（記者陳奕劭攝）

2025/06/02 11:43

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市教育局今天（2日）舉辦「新北市雙語策略聯盟年度成果展」，邀請國高中職學校展現跨學科領域的雙語教案，並同步進行10堂雙語課程動態展演。市府教育局副局長劉明超表示，許多學生聽讀能力很好，但是不會說，希望透過今年成果展，讓大家習慣說英語。

林口國中今天帶來「家政衣物保養課程」，結合日常生活經驗，用英語向校長解說各類污漬的清洗方式，並學習摺疊與收納技巧，在自然的情境中學會講英語，贏得滿堂喝采；大觀國中上起「三明治材料認識與實作」，學生在雙語引導下動手製作餐點，認識食材的英文；佳林國中「雙語戀愛探索卡」課程，引導學生透過雙語提問與自我對話，探索自我價值與人際情感。二重國中結合生成式AI，引導學生探討異國文化，展現多元價值。

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教學現場集結大量成果展靜態展，鷺江國中結合音樂、家政與表演藝術，強化學生英語表達；樟樹國際實中引導學生在文化互動中開口說英語；淡水國中與二重國中透過跨國視訊，培養學生跨文化溝通能力；青山國中小則導入5G與AR/VR，以莎士比亞劇場打造沉浸式英語學習體驗。

林口國中七年級學生陳宥安表示，很榮幸能在成果發表會在各校展現成果，這是她們第一次發表成果，心情相當緊張，經過很多次練習後，表現變得很順利。

林口國中家政科教師黃子芸指出，家政是生活化的課程，洗衣在日常生活中很生活化，還有動手實作的成分，適合成為課程。

黃子芸說，雖然單字對學生有一點難度，但是只要不斷的練習，學生熟悉後就不會畏懼，就能在台上表現出自然的樣子。

各校學生彼此交流雙語課程，雙方有說有笑。（記者陳奕劭攝）

教學現場集結大量成果展靜態展，學生開心探索。（記者陳奕劭攝）

樟樹實中以默劇方式呈現雙語課程，獲得其他師生鼓掌。（記者陳奕劭攝）

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