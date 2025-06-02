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    高雄國賓危老評估爭議 住戶提第四方鑑定報告、市府重申無違誤

    不滿高雄國賓飯店第三方評估報告，自救會昨前往市府前陳情，出示第四方鑑定報告，指飯店絕非危樓，（記者葛祐豪攝）

    不滿高雄國賓飯店第三方評估報告，自救會昨前往市府前陳情，出示第四方鑑定報告，指飯店絕非危樓，（記者葛祐豪攝）

    2025/06/02 12:05

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄國賓飯店危老評估爭議持續，住戶今天（2日）又出示一份第四方鑑定報告書，指飯店絕非危樓，要求市府撤銷危老容積獎勵，否則不排除提起訴訟；對此，高市建管處強調，耐震初評均備專業資格的技師公會審查，並無違誤或疏漏。

    高雄國賓飯店危老重建的安全評估，引發鄰近住戶抗議，高市府今年委託第三方的台灣省結構工程技師公會，重新進行耐震初評，結果危險度總評估分數R值為53.08，符合危老重建標準，國賓因多出容積獎勵，容積率從840%變1142%。

    對此，住戶自救會今天由市議員邱于軒、陳麗娜陪同，前往市府四維中心門陳情，並公布一份由台南市土木技師公會的鑑定報告，指「第三方」台灣省結構技師公會的報告有謬誤。

    住戶代表、高雄愛河關懷協會執行長孫逸民說，高雄國賓飯店絕非危樓，依台南市土木技師公會鑑定報告，飯店原結構設計4樓有44支鋼柱，但省結構（第三方）鑑定報告忽略X向18支、Y向16支弱軸鋼柱，變成X向只剩26支、Y向只剩28支柱可以承受垂直載重，導致剩下柱的垂直力暴增，才使R值大於45分，變成危樓。

    市議員邱于軒強調，容積是全體市民的公共財，請市府依第四方鑑定報告，重新查核國賓飯店危樓判定及容積獎勵核准，並暫停明天召開的都計開發許可審議委員會。

    對此，高市工務局建管處副處長謝志昌說明，台灣省結構技師公會第三次耐震初評時，已清楚指出高雄國賓因具有「中間軟弱層」特殊結構行為，應以4樓為基準層進行耐震能力分析，才能正確反映整體結構安全狀況；坊間流傳以1樓作為基準層，並引用R值27.25說法，並不正確也不具專業依據，技師公會已明確說明，1樓並非軟弱層，不宜作為耐震評估基準。

    針對自救會對評估結果有疑慮，建管處表示尊重，但強調耐震初評程序及結果，經具備專業資格的技師公會審查，並無違誤或疏漏情形，截至目前，尚未接獲任何具體事證，足以證明評估結果違法或明顯錯誤。

    高雄國賓飯店危老重建的安全評估，引發鄰近住戶抗議。（記者葛祐豪攝）

    高雄國賓飯店危老重建的安全評估，引發鄰近住戶抗議。（記者葛祐豪攝）

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