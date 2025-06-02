守護森林發展綠色產業！台中市首個原住民林業合作社成立

有限責任台中市和平區大甲溪原住民林業暨勞動合作社成立大會。（林業署提供）

2025/06/02 12:02

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署委託靜宜大學，輔導台中市和平區裡冷部落成立原住民林業合作社，以落實森林永續生態台灣，促進原住民族部落發展。歷經一年籌備、溝通及凝聚共識，台中市第一個「有限責任台中市和平區大甲溪原住民林業暨勞動合作社」昨在和平區裡冷部落正式成立，宣示部落走向自主與山林共享、共管、共榮的重要里程碑。

林業及自然保育署台中分署表示，原住民長年與山林共生，擁有豐富的傳統知識與自然智慧。由於部落人口外移，部落傳統技能逐漸流失，為協助部落經驗傳承及青年回鄉，該分署於去年委託靜宜大學團隊輔導大甲溪流域部落籌組林業暨勞動合作社，並於今年5月安排至苗栗縣南庄賽夏部落觀摩學習伐木集材技能，更鼓勵部落青年可以在家鄉發揮所長，參與造林、撫育、巡護等林業相關工作，也希望合作社以共同經營利益均分的方式，謀求全體社員經濟利益及責任分擔，發展綠色山村經濟，落實森林永續經營的願景。

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林業保育署台中分署指出，「有限責任台中市和平區大甲溪原住民林業暨勞動合作社」，將推動部落林業工作就業機會、培訓技能人才，擴大參與面向，朝向森林永續與部落自立雙軌並進的願景前進。期待能與國有林周邊的部落攜手合作，讓森林資源永續利用，更朝向山林資源共有、共管、共榮的目標，共同守護台灣山林。

林業及自然保育署台中分署副分署長陳啓榮致詞，期勉合作社共同守護森林發展綠色產業。（林業署提供）

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