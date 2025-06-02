廢物變綠建材 台科大研發多功能咖啡渣隔音建材

台科大材料系教授陳建光（右一）帶領材料系大三學生汪鎧勳（左一）、李冠霆（左二）、常安廷（右二）投入「廢棄咖啡渣環保隔音建材」的研究，開發兼具隔音、除臭與環保特性的創新材料，使廢棄物升級再利用。（台科大提供）

2025/06/02 11:39

〔記者林曉雲／台北報導〕被丟棄的咖啡渣成為綠建材，國立台灣科技大學材料科學與工程系教授陳建光帶領研究團隊，投入「廢棄咖啡渣環保隔音建材」的研究，開發兼具隔音、除臭與環保特性的創新材料，讓廢棄物可以升級再利用。

咖啡是全球僅次於石油的第二大交易商品，每年產生的咖啡渣高達763萬公噸，目前多數咖啡渣作為堆肥處理，對全球環境造成負擔，近年來有越來越多團隊投入咖啡渣再利用的研究。陳建光指出，咖啡渣具有天然多孔結構，在聲波傳入後，會在孔隙間多次反射與散射，達到吸音降噪效果，這種吸音原理與傳統的吸音棉或泡棉類似，但在原料上更加環保永續。

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陳建光說明，咖啡渣還具備除臭、吸濕、防蟲等附加功能，成為多功能綠建材或家具的潛力原料，與傳統隔音建材如玻璃棉、聚酯纖維棉相比，咖啡渣建材的原料成本低，擁有高環保性與良好的吸音效能，吸音係數可達0.6至0.8，在中高頻段表現尤佳，經過兩年的研究，團隊透過改質及熱壓的方式，成功將有機廢棄物轉化為綠色隔音建材，甚至已具備延伸應用至家具製造的可能性。

坊間咖啡渣建材多採用大量黏著劑來進行接合，失去環保優勢。陳建光表示，研究團隊開發出無需添加工業黏合劑的製程，透過材料預處理與咖啡渣表面改質，僅以單一步驟的熱壓成型，即可製作出具吸音效果的咖啡渣隔音板，且已達到與商業化量產機台對接的條件。

團隊成員、台科大材料系大三學生汪鎧勳表示，藉由添加表面改質劑，不僅提升材料熱壓後的結構穩定性，也可強化熱穩定性，使咖啡渣綠建材在實際應用中更加安全可靠。

陳建光表示，咖啡渣環保隔音材料可廣泛應用於住宅、辦公空間、錄音室、電影院、甚至車輛等有隔音需求場域，而因咖啡渣多數產自城市消費端，若能在地收集、處理與製作，有助於建立自產自「消」城市循環經濟模式，像是都市咖啡館產出的咖啡渣，可用於區域的空間改造，實現從「廢棄物」到「城市建材」的資源循環再利用，還能發展本地的綠建材產業，減少對進口材料的依賴，強化在地永續發展韌性。

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