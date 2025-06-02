舊衣再生減少73％碳排放 台師大技轉新創拿下永續大獎

舊衣再生減少73％碳排放，台師大技轉新創「沛德永續科技」拿下永續大獎。沛德永續科技專案經理張清淵（左起）、沛德永續科技創辦人暨台師大光電所教授謝振傑、台灣區電機電子工業同業公會榮譽理事長TEEMA李詩欽、全球永續賦能倡議組織執行長Luís Neves。（圖由台師大提供）

2025/06/02 11:35

〔記者林曉雲／台北報導〕「全球AI賦能永續高峰會」今年首次在台灣舉辦，國立台灣師範大學技轉衍生的新創公司沛德永續科技，創辦人是台師大光電所教授謝振傑，以AI賦能紡織循環創新，兼具數據實現性與可驗證性的永續時尚路徑，脫穎而出，拿下「Digital with Purpose氣候獎」與最高榮譽「全球大獎」，成為最大贏家。

台師大說明，高峰會壓軸登場的是「數位永續影響力獎」，表彰全球ICT產業中具高度永續影響力的創新行動，表揚能實際解決人類與地球挑戰的數位創新方案，涵蓋健康、氣候、教育、生物多樣性與智慧城市5大領域，再選出代表最高榮譽的「全球大獎」，沛德永續科技以台灣模式突圍全球，精準辨識讓舊衣重獲新生，拿下最大獎。

請繼續往下閱讀...

謝振傑表示，每年全球有超過870億件衣物被焚燒或掩埋，佔全球碳排放的2至8％，沛德永續科技以源自台師大光電所的關鍵技術為核心，結合自主研發的近紅外光譜「NIR」+AI辨識演算法，開發出全球少見的AIoT舊衣分選辨識系統。

該系統成功突破傳統紡織回收面臨的混材辨識與分類瓶頸，即使是混紡衣物也能被高精度辨識與分類，進而進入物理或化學解纖、抽紗、再製布料的再生路徑，舊衣再生之每件衣物平均減少約73％碳排放、95％用水與64％能源消耗，此技術亦導入可計算每階段碳排的追蹤模式，強化企業責任生產與氣候透明治理。

此外，沛德永續科技串聯產業上下游夥伴提供解決方案，建立全流程可追溯的智慧數據，整合ESG數據監測，協助品牌與供應鏈管理範疇一、二、三的碳排、水耗與能源消耗指標，讓每一根纖維都不會被浪費，全面邁向零焚毀、零掩埋、可驗證的永續紡織生產模式。

謝振傑表示，沛德永續科技將啟動全球首座「紡織到紡織示範中心」建置計畫，預計今年底在台灣揭幕，完整落實從舊衣回收到智慧分選再製的實質運作，也將驗證未來「小而精美、可輸出的台灣再生紡織衛星型工廠系統」，自消費端的智慧回收機台出發，協助全球不同城市建構在地化、模組化的再生衣物經濟體系。

舊衣再生減少73％碳排放，台師大技轉新創「沛德永續科技」拿下國際永續大獎。（圖由台師大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法