台灣蚵仔口味大勝進口牡蠣 科學儀器檢驗認證

台灣蚵仔的口感與鮮甜度都大勝進口牡蠣。（資料照）

2025/06/02 11:13

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣蚵仔甜又鮮美可不是國人自己誇，農業部水產試驗所和海大合作，透過精密科學儀器檢驗，認證台灣蚵仔帶有的鮮味、甜味胺基雖含量都贏過進口牡蠣，其中會賦予蚵仔濃郁口感的肝醣，3-9月正值產季的台灣蚵仔肝糖含量都是進口牡蠣的10倍以上。

台灣許多料理與小吃都用蚵仔為原料，不論是鮮美的蚵仔麵線，香酥的蚵仔煎、蚵仔酥、蚵嗲，或下飯的蔭豉蚵等，都離不開美味的蚵仔，為讓台灣蚵仔的「美味指數」更有科學依據，水試所指出，蚵仔的鮮甜味與麩胺酸、天門冬酸、丙胺酸、甘胺酸等呈味胺基酸的含量密切相關，和海大透過氣相層析質譜儀（GC-MS）與液相層析儀（HPLC）等精密科學儀器，分析國產牡蠣的游離胺基酸、呈味核苷酸及肝醣等風味物質。

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水試所表示，台灣蚵仔在總呈味、鮮味及甜味胺基酸的表現上多略高於進口境外牡蠣；另肝醣賦予牡蠣濃郁的口感，3-9月正值產季的本土蚵在肝醣的含量上亦顯著高於進口境外牡蠣；不同產地的牡蠣因為生長環境的差異，也反映在香氣上，民眾仔細品嚐可發現，台灣蚵仔帶點淡淡的蘑菇與青草香。

至於如何購買到百分百的台灣蚵仔，水試所表示，民眾在購買時可認明產銷履歷或溯源標章，就可買到新鮮低碳旅程的台灣蚵仔。

水試所和海大透過檢驗儀器發現正值產季（3-9月）的本土鮮蚵之肝醣含量均遠高於進口蚵，其口感鮮甜濃郁。（圖由水試所提供）

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