盧秀燕稱中火五機違法發電 環團打臉「市長搞不清狀況」

監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣生態學會、爭好氣聯盟及台中巿大肚山改善空汙協會，在台中市議會中庭高呼口號。（記者黃旭磊攝）

2025/06/02 10:55

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕上午在市議會總質詢前，受訪稱「中火」（台中發電廠）有5部燃煤機組沒有地方政府許可，屬於違法發電，對此，台灣護樹協會等環團在場外高呼「速修空污法」等口號，批評中火鑽「台化條款」漏洞未換照燒煤，監督施政聯盟執行長許心欣說，中火換照權責在中市府，與高雄興達發電廠爭議不同，「盧市長根本搞不清楚狀況」。

「反對中火無照燒煤，速修空污法！」監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣生態學會、爭好氣聯盟及台中巿大肚山改善空汙協會等環團，今天上午在台中市議會中庭高呼口號，抗議中火2、3、6、7及10等五部燃煤機組均無有效許可，但卻照樣燒煤發電，環團抗議第6、7及10號機組操作許可證去年到期，台中市府要求提供減煤計畫，至今未核准燒煤。

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許心欣強調，中火5部機組「無照燒煤」，目前台電是依據空氣污染防制法第30條第3項的「台化條款」操作，而台電高雄興達發電廠許可證去年9月到期，高雄市府明確表示不會再發許可，機組不准展延即將除役，跟中火引用條文及現狀不同，「盧市長根本搞不清楚狀況」。

台灣護樹協會理事長張美惠強調，2018年空污法修的「台化條款」是放任中火逾期燃煤操作的元凶，讓固定污染源在地方政府屆期未准駁時可繼續操作，而由於中火逾期操作，揭露政府修惡空污法，行縱容污染之實，當中火固定污染源操作許可證過期，卻可以持續「依照空污法」燃煤發電，這是法律？還是笑話？

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