竹市17公里海岸線電動四輪車多 恐衍生行車糾紛爭議

新竹市17公里海岸線常有電動四輪車行駛在一般道路上，與汽機車也易發生行車糾紛或事故，值得市府重視及規範。（記者洪美秀攝）

2025/06/02 10:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕有鑑宜蘭綠色博覽會園區內發生小火車撞死夫妻的意外，許多縣市在推自行車道時，也出現電動四輪車橫行等交通糾紛事件，而新竹市17公里海岸自行車道是北部受歡迎的自行車道，這幾年業者提供電動四輪車承租給遊客騎賞，各式各樣電動四輪車相當多，不乏因遊客騎太快或騎到一般車道上與汽機車爭道或擦撞的危險情況，甚至部分業者未為承租者投保，若發生交通事故，也衍生不少糾紛。

市府交通處表示，新竹漁港周邊目前有9家登記核准設立的租賃業者，其租賃業務皆應遵照交通部2017年4月21日交路字第10650049591號公告的「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」辦理，市府會不定期協同消保官要求業者落實，並研議訂定管理辦法。

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新竹市公園與觀光設施管理維護中心表示，17公里自行車道場地維護管理規定包括17公里自行車道依「自行車專用道」管理，在各主要入口，皆有設置「自行車專用道，其餘車輛禁止進入，違者依法取締」告示牌。目前規範自行車（含電動輔助自行車）可進入自行車道，機車、微型電動二輪車等其他車輛禁止進入。

經查目前租賃民眾進入之四輪自行車為電動輔助自行車（電動輔助自行車指經型式審驗合格，以人力為主、電力為輔，最大行駛速率25km/h以下，且車重在40公斤以下之二輪車輛），未有違反規定，電動輔助自行車屬於自行車，路權範圍包括慢車道或自行車道，竹市已開放10年以上。

另雖依道路交通管理處罰條例規定電動輔助自行車限速25km/h，但竹市已公告周知業者多年，租賃四輪自行車限速不可超過20km/h，多數業者都會配合，業者是否為承租者投保交通平安險，市府也會不定期稽查。

業者表示，出租時都會向遊客說明相關安全規範，也提醒需騎在自行車道範圍內，不得駛入一般道路，同時也為承租者納保，但部分業者為招攬遊客會削價提供較舊的電動四輪車，使得騎乘安全性良莠不齊。

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