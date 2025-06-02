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    四技二專甄選入學一階放榜 通過率88.2％

    四技二專甄選入學一階今放榜，篩選通過率88.2％。（取自官網）

    四技二專甄選入學一階今放榜，篩選通過率88.2％。（取自官網）

    2025/06/02 10:43

    〔記者林曉雲／台北報導〕四技二專甄選入學招生第一階段篩選結果今（2）日公告，技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶說明，招生名額（含青年儲蓄帳戶組）共3萬6421名，完成第一階段報名人數4萬1714人，每位考生至多可報名6個志願，共計3萬6800人通過第一階段篩選，篩選通過率為88.2％。

    段裘慶表示，第二階段備審資料上傳，自6月6日上午10時起至各校系科組、學程所訂截止日21時止，上傳系統開放時間為每日8時至21時止（首日為10時至21時止），系統於21時準時關閉，另第二階段繳費查詢系統獨立為一系統，兩系統作業操作順序互不影響，考生得自行決定操作順序，提醒考生務必於各校所訂截止時間內完成第二階段報名（含備審資料網路上傳）及繳費作業，才算完成第二階段報名。

    在「第二階段報名含網路上傳或勾選學習歷程備審資料」各校系科（組）、學程上傳時，考生須就「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，擇一方式繳交學習歷程備審資料。未具有中央資料庫學習歷程檔案之考生，備審資料上傳模式一律為「自行上傳PDF檔案」。

    段裘慶提醒，上傳模式一經確定送出後，上傳系統即確定上傳模式，不得再更改，考生須審慎考慮，檔案勾選或上傳後，只要還未執行最後確認動作前，都可以重新上傳更改檔案，但已完成上傳確認後，就不得再重傳更改資料，考生在上傳備審資料後，務必再次進入上傳系統，查看校系組、學程之確認狀態欄，如果出現「已確認」字樣，才代表已成功完成上傳。

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