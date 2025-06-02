松山民權東公辦都更案完工 敦北商圈機場門戶添新象

台北市政府推動松山機場旁樞紐位置的「松山民權東公辦都更案」新建工程，5月取得使用執照，引進民間資金逾32億元打造2棟綠建築大樓。（記者何玉華攝）

2025/06/02 10:55

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府推動松山機場旁樞紐位置的「松山民權東公辦都更案」新建工程，5月取得使用執照，引進民間資金逾32億元打造2棟綠建築大樓，出資者將以1億元跨區修復中正區「前海軍將官官舍歷史建物」，作為融合文化與教育的實驗教育機構，都市更新處表示是公辦都更進行跨區修復文化資產的首例，可做為兼顧創新及文資保存的都市再生策略典範。

更新處表示，「松山民權東公辦都更案」新建工程，位於民權東路大道第一排、松山機場國門前，敦化北路、復興北路雙大道在側，近鄰企業總部聚落、駐台外國機構、文華東方酒店、民生社區，並以捷運文湖線串聯城市生活圈。

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更新後分為A、B基地2棟綠建築大樓，面積小的B基地大樓由國防部分回做住宅使用，面積大的A基地興建地下4層、地上15層樓，以「低碳再生」、「智慧賦能」、「在地活化」3大ESG主軸打造的新世代綠色商辦，取得鑽石級綠建築、智慧建築及1+級低碳建築標章等6大認證，同時榮獲IPA國際地產大獎「Best Office Development Taiwan 2024」五星首獎肯定，成為敦北商圈新世代綠色商辦首發站。

此外，出資人主動提供多元公益性回饋，於高樓層設置「材料圖書館」（Material Library）做為開放工作及展覽空間，以供創業初期的新創團隊使用，並規劃智慧創意公益空間，定期舉辦專題講座及活動，促進產業人才間的交流活動，同時也將多功能展演空間及圖書館等公益設施開放給民眾使用，希望將這座鑽石級綠建築打造成台北的智慧生活實驗室。

更新處指出，出資人另以1億元協助修復位於中正區泰安街1巷、建於日治末期的2棟「前海軍將官官舍歷史建物」，該歷史建物曾居住過將軍馬紀壯、黎玉璽及裴毓棻等人，具有特殊歷史人物價值，現已完成修復工程，由國防部委外經營打造為實驗教育共學園區，讓歷史建築與現代教育相融，成為文化與教育的創新場域。

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