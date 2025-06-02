從紅樓夢思考親密關係 教育部和台北大學為高中生合開線上課程

教育部與國立台北大學社會學系副教授葉欣怡，合作開設「人文與社會多元選修」線上課程，提供高中生更多樣的人文社會學習機會。 （取自官網）

2025/06/02 10:34

〔記者林曉雲／台北報導〕為提升高中學生多元學習與批判思考能力，教育部與國立台北大學社會學系副教授葉欣怡，合作開設「人文與社會多元選修」線上課程，提供高中生更多樣的人文社會學習機會，今年8月114學年度續開課程。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，114學年度上下學期各開設1門課程，每門課程皆開設2個梯次，學校可擇一參與，上學期為「呼嚕呼嚕～輕鬆拿捏人文與社會科學」2學分課程，課程時間為每週一上午10時至12時，以及每週四下午1時至3時，課程內容涵蓋社會運動、多元族群、家庭關係、食品安全、高齡化社會、性別關係、數位文化等主題，並從「紅樓夢」、「山海經」等經典，思考親密關係與鬼怪傳說。

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下學期為「平凡生活的我，意外轉生成社會觀察員」2學分課程，課程時間為每週一、三上午10時至12時，課程內容精選五大人文社會議題，並扣連主題深入淺出介紹10本書籍。

黃瀞儀表示，該線上課程自113學年開始，葉欣怡擔任主授教師，並邀請多所大學學者專家共同參與教學，課程設計強調素養導向教學與跨領域學習，鼓勵學生從生活經驗出發，探索人文與社會科學的關聯與價值，課程全程採用YouTube線上直播方式授課；透過Slido平台，讓學生向教授進行即時互動與問答；另設置LINE群組，作為學生與授課教師的溝通管道。

國立羅東高商設備組長藍汎群表示，學校有多位已獲大學特殊選才錄取的高三準大學生選修此課程，讓學生提前體驗大學人文與社會科學通識課程的教學方式與特色，接觸高中課程中較少見的教學模式，學生獲益良多。

此外，雲林縣永年高中有修課學生回饋，每次都很期待上課，藉由Slido平台可以向教授表達自己對任何事物的看法，還可跟其他學校的學生討論問題，是很新奇的課程體驗。

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