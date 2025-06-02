嘉義大學開設家將文化課程 大學生參與體驗

參加家將課程學生，從學習家將的歷史文化到實際演練，成果發表時全妝粉墨登場。（嘉義大學提供）

2025/06/02 10:31

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義大學與嘉邑震安宮振祐堂合作，在通識教育中心開設「家將文化體驗」微學分課程，完整傳授家將文化歷史、臉譜彩繪、步伐陣法等，讓參與學生從理論到實作演練，深入探究家將文化，6月7日上午，該課程將舉行成果發表，展演完整家將陣法與儀式。

嘉義大學表示，「家將」源自台南，後隨著信仰活動發展至嘉義，再由嘉義拓展至全台，是嘉義市最具代表性的民俗藝術之一，最多曾達40多個家將團在嘉義市活躍，因而有「家將窟」之稱。隨時代變遷與媒體影響，家將文化一度遭受誤解與污名，逐漸式微。

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為翻轉民眾對家將的刻板印象，由嘉大應用歷史學系副教授吳建昇與民俗學者溫宗翰共同規劃，與嘉義市定民俗文化資產的震安宮振祐堂八家將合作，以嘉大「高教深耕計畫A主軸創新教學精進補助」，開設家將文化體驗課程。

課程中，振祐堂副堂主廖政欽、面師陳建宏及資深師傅李永信等專業指導，傳授學生家將文化歷史、臉譜彩繪、法器穿戴、步伐陣法及宗教儀軌等內容，歷時2個月。

企管系碩士班一年級學生葉祐辰說，透過實際參與，了解家將的歷史脈絡與文化內涵，翻轉原有的刻板印象；應用歷史學系三年級學生何秉庭表示，若沒有親身參與，難以體會家將演練的辛苦，自己實際參加練習後，更理解與尊敬這項百年傳統文化。

振祐堂人員協助嘉大生穿戴家將頭飾。（嘉義大學提供）

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