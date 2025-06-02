盧秀燕嗆改中正路、中山路又有經國路 像小朋友「刁工」

盧秀燕嗆改中正、經國路，「刁工」、每天搞五四三、有的沒的。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/02 10:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕內政部推動轉型正義，評估全台中正路改名，日前再說經國路也在評估範圍，台中市長盧秀燕今嗆，先是中正路、中山路，現在又跑出經國路，「每天搞這些五四三、有的沒的」，像小朋友「刁工（故意的）」。

內政部 根據「促進轉型正義條例」規定，所有在公共建築或場所紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名，日前指出，評估除了中正路，「經國路」也在改名的範疇之內。

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盧秀燕今不以為然指出，內政部本來說改中正、中山路，就已經有很多民眾覺得勞民傷財，大家本來以為中央會暫緩，因這不是當務之急的事務，結果內政部又丟出「經國路」也要改名。

她說，台中有經國路，她個人覺得有點「刁工（故意的）」，大家都已覺得國家沒有把心力放在拚經濟、照顧人民生活上，「每天搞這些五四三、有的沒的」，繼中正路、中山路之後，現在又跑出經國路，沒完沒了，像小朋友「刁工吔」，「你愈跟他講愈故意」。

盧秀燕說，這些目前沒有必要，都不是當務之急，國家要把絕大部份心力放在內外形勢交迫、國際情勢變動以及關稅帶來衝擊，好好照顧民眾才是當務之急。

台中市民政局長吳世瑋指出，目前台中市中正路包括中正一街、中正一路等，共有11區12條，中山路有17區27條，經國路目前僅大甲區有，但以中正路為例，是霧峰跟豐原區最主要道路，經國路是環外道路，影響範圍極廣。

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