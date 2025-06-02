屏東「路老師」深入社區守護長輩交通安全 高齡事故死亡人數降4成

路老師陪伴長輩們一起複習交通觀念，從穿亮色衣服過馬路到不搶黃燈、不任意穿越道路，每一次互動都是對安全的深耕與提醒。（屏東縣政府提供）

2025/06/02 10:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕守護高齡者用路安全，屏東縣政府2024年起配合交通部推動交通安全宣導計畫「路老師」，讓路老師們走進社區據點，以簡單易懂的語言、生動活潑的講解，陪伴長輩們複習交通觀念，統計今年（2025年）與去年（2024年）同期相比，高齡者交通事故死亡人數減少11人、下降率達四成，顯示宣導成果卓著。

「我們最希望的是，大家開心出門，也能平安回家。」擔任路老師的曾大倉分享，他本身是上班族，每次開車經過路旁的CMS交通資訊看板，看到交通事故死亡人數的統計時，總讓他心頭一震，得知縣府招募路老師培訓時，他毅然報名加入，盼用生活中的真實案例，讓更多長者學會如何保護自己。另位路老師林子恆也指出，路老師的責任不只是宣導法規，更是讓民眾從行為改變中避免風險。

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年逾七旬的尤榮興表示，參加「路老師」宣導課程後，不僅複習交通安全知識，也重新意識到過去隨意穿越馬路的危險性，現在會自動走斑馬線，多留意紅綠燈號誌，讓用路更安全。93歲的耿發奎也說，透過老師示範夜間穿著亮色衣物、注意車流方向等方法，自己現在外出更有安全感，也樂於提醒周遭親友正確用路觀念。

「很多長輩以為行人走在馬路上就沒有責任，但其實法律並非如此。」辦理路老師宣導課程的屏東市中正社區發展協會理事長林毓毅表示，自己也是屏東市調解委員，過去處理過多起與高齡者相關的交通事故，更理解提升交通知識的重要，今年協會申請3場「路老師」課程，透過案例分享與互動講解，長者反應熱烈，也對交通規則有更清晰的認知。

屏東縣府交通旅遊處指出，屏東65歲以上高齡人口占比逾20%，幅員廣大、交通仰賴機車與步行的特性，使長者成為交通事故高風險族群。為此，縣府積極推動「路老師」制度，並於2024年培訓42位合格路老師，為全國最多。根據統計，2025年與2024年同期相比，高齡者死亡人數減少11人、下降率達四成，宣導成果顯著。

屏東「路老師」深入社區，鼓勵長者回答用路安全觀念。（屏東縣政府提供）

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