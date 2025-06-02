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    桃市即起收購小花蔓澤蘭 每公斤提高至8元

    小花蔓澤蘭繁殖力極強，危害原生植物甚鉅，桃市府農業局每年於繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格提高至每公斤8元。（圖由桃市府農業局提供）

    小花蔓澤蘭繁殖力極強，危害原生植物甚鉅，桃市府農業局每年於繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格提高至每公斤8元。（圖由桃市府農業局提供）

    2025/06/02 10:15

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕世界百大外來入侵種「小花蔓澤蘭」，每年10月進入繁殖期，桃市府農業局提前啟動除蔓計畫，以每公斤8元收購，較往年提高3元，即日起至11月30日可洽桃園市各區公所農經課或農經所辦理。

    農業局長陳冠義表示，小花蔓澤蘭為藤本植物，喜濕且趨光性強，1天內可生長2.7公分，節間也可長出不定根，無性繁殖能力極強，不僅難以根除，甚至會纏繞、覆蓋原生植物，造成生態浩劫，小花蔓澤蘭每年10月至翌年2月為開花繁殖期，為避免種子擴散，期間內不宜進行移除工作，因此，9月前是最佳移除時機。

    陳冠義表示，去年總計在大溪、龜山、龍潭收購小花蔓澤蘭超過2800公斤，為避免使用割草機造成植物體擴散蔓延，大力推動人工拔除，今年收購價亦從每公斤5元提高至8元，同時委託專業廠商於轄內進行小花蔓澤蘭等外來入侵植物清除作業。

    農業局表示，小花蔓澤蘭收購即日起開跑，11月30日前每週1、3、5下午2點至5點，於桃園各區公所農經課或農經所辦理，收購價格每公斤8元，不足1公斤則不予計價，相關訊息可至桃市府農業局官網查詢。

    小花蔓澤蘭繁殖力極強，危害原生植物甚鉅，桃市府農業局每年於繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格提高至每公斤8元。（圖由桃市府農業局提供）

    小花蔓澤蘭繁殖力極強，危害原生植物甚鉅，桃市府農業局每年於繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格提高至每公斤8元。（圖由桃市府農業局提供）

    小花蔓澤蘭繁殖力極強，危害原生植物甚鉅，桃市府農業局每年於繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格提高至每公斤8元。（圖由桃市府農業局提供）

    小花蔓澤蘭繁殖力極強，危害原生植物甚鉅，桃市府農業局每年於繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格提高至每公斤8元。（圖由桃市府農業局提供）

    小花蔓澤蘭繁殖力極強，危害原生植物甚鉅，桃市府農業局每年於繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格提高至每公斤8元。（圖由桃市府農業局提供）

    小花蔓澤蘭繁殖力極強，危害原生植物甚鉅，桃市府農業局每年於繁殖期前啟動除蔓計畫，今年收購價格提高至每公斤8元。（圖由桃市府農業局提供）

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