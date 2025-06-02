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    蒸機女王CT273蓄勢待發 2025仲夏寶島號6/6開賣

    「2025年仲夏寶島號蒸汽火車」由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛莒光號車廂行駛玉里至台東，共3趟次，6月6日上午10時開放網路訂票。（台鐵公司提供）

    「2025年仲夏寶島號蒸汽火車」由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛莒光號車廂行駛玉里至台東，共3趟次，6月6日上午10時開放網路訂票。（台鐵公司提供）

    2025/06/02 09:34

    〔記者蔡昀容／台北報導〕鐵道旅遊年度盛事「2025年仲夏寶島號蒸汽火車」來了！仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，3趟次分別在7月5日、19日、8月2日開行，沿途停靠玉里、富里、池上、關山及終點台東站。6月6日上午10時開放網路訂購。

    台鐵公司表示，搭乘仲夏寶島號蒸汽火車遊花東縱谷，途中停靠有「富米之鄉」美稱的富里站，參觀東西風格混搭建造的關山舊站房，其建築造型左右對稱，兩段式傾斜的半五角形屋頂，是19世紀法國常用於公共建設的屋頂樣式；車站兩側則是標準的日式木造結構。

    每張票單一售價1888元，憑車票於搭乘當天可獲贈一份紀念品，列車上和停靠站另有宣導活動。為便利旅客參與，憑2025仲夏寶島號4666次車票，可至各站售票窗口購買活動當天408次車票至玉里站接駁仲夏寶島號，亦可直接於郵輪網頁上加購。每趟次座位有限，相關行程及購票須知請詳見台鐵官網。

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