西南風影響北熱南雨！明鋒面南下 西半部再轉雨

今北部因處於西南風背風面，可能有36度或以上高溫發生的機會。（資料照）

2025/06/02 09:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（2日）西南季風水氣持續影響，嘉義以南地區有短暫陣雨或雷雨，氣象署針對南高屏發布大雨特報，而北部則因處於西南風背風面，可能有36度或以上高溫發生的機會。預估明（3日）鋒面通過，西半部再度轉為普遍有短暫陣雨或雷雨的天氣型態。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，中北部、東半部受西南風背風面下沉增溫作用的影響，平地降雨機率低，大台北地區今可能有36度或以上高溫發生的機會，花東局部地區也會有36度或以上的高溫，台東地區可能還要留意焚風出現的情況；嘉義以南地區則全天將會有斷斷續續一陣一陣的降雨出現，山區受地形抬升攔截的作用影響，雨量有機會比平地要來得大。

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明上午鋒面起逐漸由北往南通過台灣上空，可能要等到後天（4日）晚間才會逐漸南下到巴士海峽，鋒面南下配合西南季風的水氣，可能會有中小尺度對流系統發展並且帶來局部較大雨勢的機會，雖然這波鋒面的結構以及對流發展沒有上一波鋒面要來得好，但鋒面系統通過，大氣的不穩定度高，民眾仍要特別注意降雨以及可能有較大雨勢發生的情況。

預估明西半部普遍會有短暫陣雨或雷雨，東半部也會有局部短暫陣雨戶雷雨，白天這段期間因為正好鋒面抵達並開始通過，配合熱力作用，預報資料顯示降雨會比較明顯，也是西半部、東北部地區出現局部大雨機會較高的一段時間。明晚鋒面會逐漸來到中部以南地區，中彰以北到宜蘭、花蓮一帶仍有短暫陣雨，雨勢會較為緩和、減小，雲林以南到台東一帶仍有較高機會出現雷雨或局部較大雨勢的機會。後天雲林以南、台東地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，中彰以北到宜蘭、花蓮一帶有短暫陣雨，後天晚間鋒面會逐漸南下到巴士海峽，整體降雨有機會較為減少。

溫度方面，明降雨增多，各地高溫將會略為往下降，北台灣的降幅比較大一點，高溫有機會降到30-32度，其他地方高溫則是在31-33度左右。後天底層的東北風較強一些，北台灣高溫預報會一口氣降到23-25度，花東地區高溫也會降到26-28度，中部地區高溫28-30度，南部還是稍微熱一些，高溫仍有機會超過30度以上。北台灣又會變得有些涼意，溫度的起伏變化很大，要提醒大家注意。

週四（05日）鋒面位於巴士海峽，不過華南雲雨區的水氣還是較多，各地在預報上仍然是有短暫陣雨的天氣，白天加上熱力作用，局部地區就會有熱對流發展帶來雷雨的機會，天氣仍是不太穩定。週五（06日）一直到週日（08日）鋒面在巴士海峽逐漸減弱消失，新的鋒面在長江流域重整建立，台灣附近位於鋒前，大環境風向又會轉回偏南到西南風，迎風面的嘉義以南地區全天有短暫陣雨或雷雨的機會，其他地方則是要注意午後熱對流雷雨的情況，整體將會回到西南季風影響的天氣型態。週四開始各地白天高溫逐漸上升，短暫的轉涼之後，很快就會再度回到夏季炎熱、悶熱的溫度。

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