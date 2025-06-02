大林蒲遷村安置地都計變更公展 增設2.82公頃商業區

遷村安置地空拍圖。（高雄都發局提供）

2025/06/02 09:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府今（1日）啟動大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業，配合行政院核定設置「新材料循環產業園區」，將大林蒲聚落遷移至前鎮及鳳山區，即高雄機場北側安置土地，都計變更草案即日起至7月7日公開展覽，將增設2.82公頃商業區，建蔽率規定為60%，地主透過申請「高雄厝」可拉升至近80%。

高都市發展局表示，遷村安置地都市計畫變更作業，是新材料循環產業園區報編作業的一環，預計於明年6月底前完成都市計畫變更作業。

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都發局強調，大林蒲遷村規模龐大，涉及約1萬9千人、1萬1千戶遷移，市府秉持大林蒲遷村「土地1坪換1坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則，增設26條10~15公尺寬之計畫道路，以確保民眾配地後，均能面臨道路申請興建房屋，並提升安置地路網便利性，達成公平合理安置。

都發局指出，經盤點遷村安置地現行都市計畫，為符合大林蒲商業區地主1坪換1坪需求，市府將於經濟部預定取得的安置地範圍，增加面積約2.82公頃商業區；另為改善住宅區容積率及臨路退縮建築規定不一等問題，本次都市計畫公展草案除增劃商業區街廓，並統一容積率與建築退縮規定，刪除原鳳山牛寮都市設計管制範圍，以保障配地公平與整體遷村安置的一致性。

都發局說明，為兼顧安置地建築消防安全與通風採光，建蔽率均規定為60%，同時為使建築1樓地坪更適於居住，地主可透過申請「高雄厝」，將實際建蔽率提升至接近80%，以最小建築基地15坪為例，一樓建坪約9坪，透過「高雄厝」申請，則一樓建坪可增加將近3坪達12坪，並針對高雄厝取消退縮範圍不得設置圍牆之規定。

此外，考量安置地為高密度住宅區，為營造人本通行環境，針對配地深度小於15公尺的基地，將道路寬度提升為11.5公尺，其中1.5公尺指定做為人行步道空間。

遷村安置地都市計畫草案公開展覽期間，市府將於6月24日至26，日分別在鳳山區公所、前鎮區公所、中油大林蒲活動中心，舉辦3場公開說明會。

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