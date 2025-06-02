台中阿勃勒盛開 落下滿地黃金雨美翻了

太平坪林森林公園內的阿勃勒，目前正是盛開的季節，金黃色花朵隨風搖曳相當漂亮。（記者陳建志攝）

2025/06/02 07:59

〔記者陳建志／台中報導〕每年的5、6月是阿勃勒開花的季節，台中太平坪林森林公園、太平運動場人行道，還有大里運動公園人行道、霧峰亞洲大學，都種植數十棵的阿勃勒，目前都開出金黃色的花朵，一整片的金黃色花序隨風搖曳，花瓣如黃金雨落下相當漂亮，吸引許多民眾來賞花、拍照，大讚：「超美的」。

阿勃勒又稱波斯皂莢、婆羅門皂莢，是一種豆科蘇木亞科的植物，樹高可長至10至20米，原產於南亞南部，從巴基斯坦南部往東直到印度及緬甸，往南直到斯里蘭卡，一般可作景觀樹或行道樹之用，在熱帶及亞熱帶地區廣泛種植，花期在5、6月，初夏滿樹金黃色花，花序隨風搖曳、花瓣隨風而如雨落，所以又名「黃金雨」，花落後會結出長棍棒狀不開裂莢果。

請繼續往下閱讀...

太平坪林森林公園，在靠近勤益科大出口的停車場旁，種植了數十棵的阿勃勒，目前正是開花的季節，一整片金黃色的花海隨風搖曳相當漂亮，黃色的花瓣灑落一地更有如「黃金雨」，不但前來公園運動、散步的民眾，忍不住停下腳步欣賞這季節限定的美景，更有許多民眾特別前來賞花拍照，都大讚：「真的超美的」。

另外，在太平運動場、大里運動公園的人行道，還有霧峰亞洲大學的校園，也種了一整排的阿勃勒，目前也都盛開，金黃色的花朵相當漂亮，同樣吸引許多民眾賞花、拍照。

太平坪林森林公園內的阿勃勒，目前正是盛開的季節，金黃色花朵隨風搖曳相當漂亮。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法