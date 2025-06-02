今端午後最猛熱浪飆37度！明下午起恐「雨強又廣」

氣象專家吳德榮表示，今天熱如炎夏，明下午起至週三「梅雨季」第5波鋒面影響，雨勢增強、範圍擴大，北台轉涼。（資料照）

2025/06/02 08:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署指出，今受西南風影響，迎風面水氣多，南部地區易有大雨，受西南風沉降影響，大台北盆地、花東縱谷及台東容易有36度以上高溫。氣象粉專「林老師氣象站」發文提醒，今天為端午過後，氣溫最熱的一波熱浪！氣象專家吳德榮則表示，今天熱如炎夏，但明下午起至週三「梅雨季」第5波鋒面影響，雨勢增強、範圍擴大，北台轉涼。

「林老師氣象站」今發文說，今日受環境西南風，加上氣流沉降作用影響，大台北盆地、花東縱谷及台東地區局部高溫有機會再衝過37度以上，中部以北及花蓮以北也將上探33至36度，南部地區因陣雨關係，高溫也會來到32至34度之間。最新評估，這波熱浪，將是今年端午過後最猛的一波！

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吳德榮在「洩天機教室」發文表示，最新歐洲模式模擬顯示，今台灣在暖氣團內，各地「熱如炎夏」；南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後增強、並向北部山區擴展。各地區氣溫為：北部23至36度，中部24至36度，南部25至36度，東部22至37度。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，明（3日）上半天各地仍偏熱、大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨；明下午起至週三（4日）「梅雨季」第5波鋒面影響，雨勢增強、範圍擴大，北台轉涼。週四（5日）鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後雨勢大。

週五、六（6、7日）鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，天氣好轉逐日熱，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下週日至週三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣炎熱如夏，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率。另外，部分模式模擬，下週南海有熱帶擾動發展的跡象，需持續觀察。

氣象專家吳德榮表示，最新（1日20時）歐洲模式，週三鋒面通過，有大範圍明顯降雨（左圖）。週四鋒面南移，各地仍有明顯降雨（右圖）。（圖取自「洩天機教室」）

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