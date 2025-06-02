06/02 各報重點新聞一覽

端午連假有很多外地罷團志工到南投縣支援，立委馬文君發文暗喻外地志工是外來入侵種福壽螺，罷馬團隊提出抗議，並要求馬文君向志工們道歉。（圖：「All罷馬」罷團提供）

2025/06/02 06:59

自由時報

暗喻外地志工如「入侵種福壽螺」 「All罷馬」批馬文君散播仇外

近日有眾多外地志工到南投縣支援罷免立委馬文君補件連署，馬文君前天在臉書發文指出，看到四處強勢擺攤景象，想起異地入侵外來種福壽螺，危害台灣農業，引發浩劫。「All罷馬」團隊對馬暗喻「外地志工為福壽螺」表達抗議，批評馬扭曲民主，以生態恐懼散播「仇外情緒」，要求道歉。

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擅自取消葉伊恬大滿貫賽資格 體育署祭重罰 要求桌協道歉

十七歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，日前接獲WTT美國大滿貫賽參賽邀請，但桌球協會卻以該賽事與六月底的亞洲青少年錦標賽日期過於接近，恐趕不上參賽為由，逕自向WTT回絕葉伊恬參賽資格，引發軒然大波。

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現金裝旅行袋放商場門口 合庫行員台大醫院收款 387萬被摸走

合作金庫銀行六十四歲殷姓行員，負責收取台大醫院營收款項再存入銀行。上月廿九日他收取三八七萬元後，將錢放在隨身旅行袋，再去商場辦公室要收其他款項；他進入辦公室前，不知為何，卻將旅行袋放在商場門口走廊處，一分鐘就遭人偷走。由於全案疑點重重，警方不排除各種可能，現正全力追緝犯嫌下落。

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聯合報

去年毒駕1991件創新高！年增6倍 「喪屍煙彈」肇事傷亡嚴重

毒駕問題嚴重，警方去年依刑法公共危險罪移送近二千件創新高，較前年暴增六倍。警方表示，公危罪修法增訂駕駛體內毒品濃度超標即構成毒駕罪，讓執法更明確，加上近年依托咪酯類「喪屍煙彈」氾濫，相較其他傳統毒品肇事及造成傷亡更嚴重，執法趨嚴是主因。

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公務車載愛犬…李俊俋請辭獲准 在野批斷尾求生

監察院秘書長李俊俋被爆濫用公務車接送愛犬美容，他昨晚發聲明表示已請辭獲准，即日起生效。在野立委批評李俊俋斷尾求生，其他涉嫌濫用公務車的監委是否也要一同請辭？民眾黨團總召黃國昌呼籲檢調應嚴肅偵辦。

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中國時報

韓大選明投票 東北亞風起雲湧

韓國第21屆總統大選3日正式登場，這場選戰不僅是韓國政權輪替的關鍵時刻，也將改寫東北亞地緣政治的版圖。在投票日前的黃金周末，主要政黨候選人的宣傳車在首爾街頭穿梭，各處人群壅塞，政治口號與吶喊飄盪在空中，選戰如戰場般緊繃。大選前居於頹勢的保守派似有集結態勢，無黨籍候選人黃教安1日突然宣布退選，並呼籲選票轉向支持國民力量黨候選人金文洙，居於領先的共同民主黨候選人李在明則加強防備。

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監院祕書長李俊俋 請辭下台

監察院祕書長李俊俋日前遭指涉利用公務車送愛犬至寵物店做美容，引發軒然大波，負評不斷延燒，後續甚至連環爆出監察院公務車濫用問題。李俊俋1日晚發出辭職聲明，宣布辭去監院祕書長，強調他思慮不周，有負職務廉潔標準，為免影響後續事務推動，請辭已獲准，即日起生效。國民黨立委則認為監院還有很多類似狀況，全國都在看其他監委如何面對。

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桌球協會逕自向WTT回絕十七歲小將葉伊恬參加美國大滿貫賽，引發軒然大波。（圖：取自WTT官網）

犯嫌拿走鉅款後徒步前往搭公車。（記者王冠仁翻攝）

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