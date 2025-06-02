大坑獨角仙大爆發 高清無碼交疊「啪啪啪」

獨角仙現場「啪啪啪」激情戲碼。（鄭財源老師提供）

2025/06/02 06:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大坑山區最近迎來獨角仙大爆發，尤其九號與十號步道交叉口光蠟樹上，更是宛如「甲蟲星球」現場秀，不只民眾爭相拿手機拍照，還能看到一場場「求偶大亂鬥」，公的為了爭奪交配權大打出手，甚至上演現場「啪啪啪」激情戲碼，民眾笑稱「高清無碼」，現場太震撼。

獨角仙又稱雙叉犀金龜，是台灣金龜子家族中的成員，雄蟲頭頂的巨大雙叉犄角堪比昆蟲界的鐵甲戰士，每年夏天正值繁殖季節，台灣光蠟樹除了是牠們最愛的棲息樹種，更是牠們的「相親熱點」，近日在大坑九號步道高壓電塔旁邊的光蠟樹上，幾乎每棵樹幹都可看到雄蟲和雌蟲。

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有的彼此交疊在一起「啪啪啪」，賣力「翻雲覆雨」要傳宗接代，也有公獨角仙為了求偶爭奪交配權衍生大亂鬥，甲殼碰撞聲此起彼落，彷彿上演一齣昆蟲版的《決戰光蠟樹》，可愛模樣讓登山民眾又驚又喜，紛紛拿起手機拍下，並向同行小朋友機會生態教育，饒富趣味。

而熱愛大坑自然景觀，常利用課餘生態導覽的東光國小老師鄭財源，也在現場熱心向民眾解說，有年輕女生好奇問：「牠們在做什麼？」他思考了3秒鐘才有點害羞跟她說：「牠們正在努力想要生小孩。」未料女生轉身就打電話跟朋友說，「在大坑九號步道觀察昆蟲，還在這裡看到「獨角獸」在生小孩」，嚇得他差點就滾到山坡下。

鄭老師說，獨角仙幼蟲就是吃山裡面落葉長大的雞母蟲，能長成這麼大的成蟲，都是靠乾淨的環境才能繁衍，尤其過去農藥和除草劑濫用，幾乎看不到野生獨角仙，如今隨著環保觀念興起，不僅獨角仙數量明顯增加，體型也一個比一個大，彷彿「巨無霸版」的獨角仙重返山林。

鄭老師回憶，以前孩子做昆蟲調查報告時，要在野外找到一隻獨角仙都難如登天，現在大坑山區到處都是，這都是大家一起愛護環境的成果，證明少用農藥、多留棲地真的有效！而獨角仙在野外繁殖時雖然可愛又熱血，但請民眾「動眼不動手」，愛牠就讓牠留在大自然，別抓回家，讓每一隻獨角仙都能安心上演「求偶大亂鬥」！

大坑獨角仙求偶大亂鬥。（鄭財源老師提供）

民眾圍觀拿起手機拍照。（記者許國楨攝）

民眾圍觀拿起手機拍照。（記者許國楨攝）

有熱心民眾在樹上掛上告示，提醒大家不要抓走獨角仙。（記者許國楨攝）

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