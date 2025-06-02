台積電高雄廠旁「2條新路」浮現 機車族：感覺順多了

翠華路拓寬工程還差兩側人行空間，預計6月底完工，已開放的車道讓用路人很有感。（記者王榮祥攝）

2025/06/02 00:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應台積電高雄廠通勤需求，高雄市政府在週邊規劃、改善多條道路，其中啟動拓寬的翠華路預定6月底可完工，已開放的車道讓機車族感覺順多了，全新闢建的園區南路路型也浮現，地方對這兩條新路頗多期待。

台積電高雄P1廠今年將量產，整個楠梓產業園區規劃5座廠、估計約8千員工進駐，鑒於整體通勤需求，市府在台積電廠房動工前後，同步啟動聯外交通改善方案，包括平面道路、高速公路引道、及台鐵立體化。

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被列為重點項目、也是改善方案中率先動工的的翠華路拓寬工程，總經費2.84億元，針對明潭路至世運大道的翠華路段約1.35公里長度，全段拓寬為40公尺、雙向共8車道（各3快1慢），去年8月先完成海功東路至明潭路段西側路段，今年4月底完成南北雙向路面鋪設及標線，剩餘東西側人行道預定6月底完成。

翠華路兩側全新車道目前已先開放，讓用路人很有感，每天從左營騎車、經過翠華路到楠梓上班的機車族王小姐說，先前只開放西側道路、東側還在施工時還會塞，但最近從世運大道路口通過時，幾乎都可順利再通過海功東路，感覺順暢多了。

除了翠華路拓寬即將完工，市府代辦中油研發專區園區南路開闢工程，從附近高處瞭望，整個新路的路型已經浮現，因為是全新的東西向道路，讓地方多所期待。

新工處說明，園區南路於2023年底開工，自世運大道、左楠路口向東延伸870公尺，寬40公尺，工程經費6.44億元，將配置雙向共6車道，並於兩側各規劃寬6.6公尺人行空間，包含人行道、植栽綠帶及自行車道，預計2027年2月完工通車，屆時將可串連世運大道與新台17線，讓楠梓產業園區西側聯外路網更完善。

翠華路拓寬工程剩下兩側人行道與台電管線，預計6月底前可完工。（記者王榮祥攝）

位於楠梓產業園區的園區南路路型已浮現，圖為靠近台積電廠房的園區南路路段。（記者王榮祥攝）

楠梓產業園區的園區南路路型浮現，最西側將串接世運大道。（記者王榮祥攝）

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