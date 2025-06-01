磁暴達強烈等級！今晚起影響51小時 衛星導航恐偏誤失準

太陽表面活躍區（AR4100）5月31日發生顯著的日冕物質拋射事件。（圖取自中央氣象署太空天氣作業辦公室官網）

2025/06/01 22:38

〔記者蔡昀容／台北報導〕受太陽表面活躍區發生顯著日冕物質拋射事件影響，中央氣象署太空天氣預報員游鎮宇今天（6月1日）說明，今晚6時起地磁擾動明顯增強，磁暴預估持續影響約51小時至6月3日止，最大規模可能短暫達到強烈G4等級磁暴，可能影響衛星導航定位準度、遠洋漁船無線通訊。

中央氣象署台北天文氣象站發布磁暴特報，台灣時間5月31日上午9時活躍區4100發生閃焰爆發伴隨日冕物質拋射事件，而今夜通過近地太空環境，造成行星際空間中太陽風風速及密度明顯增加。模式資料分析，磁暴持續時間約51小時，最大規模可能短暫達到強烈G4等級磁暴。

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游鎮宇表示，地磁擾動隨時都在發生，不過KP值5以上就稱為磁暴，數值越大、磁暴規模越大；這次強烈磁暴原本預估約晚間8時開始，但實際比預估早約3小時，大約晚間5、6點就達到強烈磁暴等級。

游鎮宇說明，這次磁暴一開始規模較大，最大達KP值8（對應NOAA指標即為G4），之後會隨時間慢慢下降，預估51小時後會降至5以下。

游鎮宇說明，在磁暴期間，一般民眾較容易感受到GPS訊號受到影響，例如手機定位、導航系統，因磁場變化導致訊號品質較差，而使定位誤差範圍較大。

至於電力系統會不會受影響，游鎮宇表示，台灣所處緯度較低，受影響較小，台灣目前還未因磁暴導致停電的紀錄，不過也已通報電力系統相關單位注意防範。

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