桃園平鎮精華地段市場用地閒置40年！規劃打通道路、增設停車場

桃園市平鎮區義興國小旁市場用地閒置近40年。（記者李容萍攝）

2025/06/01 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區義興國小周邊的交通有望大升級，桃園市議員舒翠玲今（1日）指出，義興國小上下學時段有嚴重塞車問題，學校附近的市場用地雖為都市精華地段，因涉及都市計畫條件與多位地主間的權益整合問題，導致長達近40年荒廢、無法開發，經地方爭取打開瓶頸道路已露曙光。市府地政局預計今年下半年啟動公辦市地重劃，盼整合開發、釋出停車空間、打通瓶頸道路，全面改善地方交通與生活機能。

地政局長蔡金鐘表示，該筆土地位於平鎮廣南段112號、廣西段708與709地號，屬於都市計畫中公告的「擬定中壢平鎮都市計畫細部計畫案」內，原為市場用地，已變更為商業區。依都市計畫條件，該地應以聯合開發方式辦理，並必須釋出部分空間作為公共停車使用，但因地主約20位，歷年來協調不易，加上部分土地涉及法人產權爭議，造成開發遲遲無法推動。

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蔡金鐘說，因該區鄰近學校、交通需求迫切，是桃園市眾多已公告但未開發的公共設施保留地中，屬具急迫性案件之一，目前已完成評估作業，若地主無自辦開發意願，將由市府主動推動公辦重劃，並與工務局協調開闢周邊尚未打通的道路，同時設置公共停車空間，地政局已評估完畢，將邀集相關單位會勘和進行規畫設計。

舒翠玲認為，這塊地位於義興國小正對面，擁有絕佳地理條件，卻荒廢近40年，令人扼腕。由於地方居民多年來反映，該區早上與下午時段因學生接送，交通嚴重壅塞，加上周邊如平安路一帶停車位嚴重不足，民怨四起，若透過公辦重劃，不僅可以打通一條原本規畫但未開闢的道路，還能增加地方最缺乏的停車空間。

不過，該案雖屬都市計畫內可由地主自辦開發的用地，因牽涉部分特殊產權問題，其中啟新社福會仍在處理董事會內部訴訟，待法院裁定及社會局同意後，才能完成產權過戶。工務局將與社福單位溝通協調後續程序。

桃園市平鎮區義興國小旁市場用地閒置近40年。（記者李容萍攝）

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