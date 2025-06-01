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    緊張到心臟快跳出來！桃園市長盃龍舟賽 壓軸龍王毫秒定輸贏

    首次參賽的SHARK運動空間（前）以2勝1負奪下「龍王旗」，打碎大溪區隊（後）三連霸之路。（記者李容萍攝）

    首次參賽的SHARK運動空間（前）以2勝1負奪下「龍王旗」，打碎大溪區隊（後）三連霸之路。（記者李容萍攝）

    2025/06/01 22:28

    〔記者李容萍／桃園報導〕「2025龍潭歸鄉文化節—桃園市市長盃龍舟賽」、也是傳承百年的龍潭龍舟賽，總計146支隊伍經過2天激烈初賽、複賽，今（1）日在龍潭大池進行壓軸的「里別組總冠軍賽」與「龍王賽」，最後由龍潭區中興里隊奪冠、獲神龍旗二連霸，凌雲里獲亞軍；龍王爭霸賽，由市警局、大溪區隊、SHARK運動空間及黃唐里重量級龍舟隊爭霸，最後由SHARK運動空間擊敗尋求三連霸的大溪區隊奪冠。

    因為晉級冠、亞軍的隊伍實力，雙方都是拚戰3回合才定輸贏，且2艘龍舟在300公尺賽道幾乎是併肩而行，選手卯足全力、奮力划槳，船身如箭疾駛，過程扣人心弦，最近秒差分別是0.09秒、0.07秒，讓現場直播主直喊「緊張到心臟快跳出來！」

    龍潭區長鄧昱綵表示，龍潭龍舟賽採傳統跪姿划槳且為全國唯一在埤塘舉辦的龍舟賽事。今年共有146支隊伍參賽、總獎金172萬元，參賽選手無不全力以赴，爭取「龍王」的殊榮。其中，「里別組總冠軍賽」獲頒最高榮譽神農旗、獎金6萬元加龍元宮贊助8萬元共14萬元，龍王寶座獨得獎金16萬元。

    其中，機關組以消防局、警察局為傳統勁旅，機關組由市警局、消防局連續第二年「警消對決」爭冠，市警局奪二連霸，現場直播主形容「警消世紀對決」，也是警、消連續第二年「兄弟之爭」，市警局長吳坤旭坐鎮押軍，以3戰2勝制些微秒差險勝消防局後，吳坤旭場內對市警局奪冠龍舟隊連連比讚，他說，龍舟賽展現團隊精神和拚勁，代表警察有能力、有信心做好治安，警、消一體兄弟之情，輸贏只是過程。

    桃園市長張善政傍晚出席閉幕式和頒獎表示，今年龍舟賽競爭激烈、場場精彩，充分展現各隊實力與拚勁。恭喜所有獲勝隊伍奪得榮耀，自5月初起，就有多支隊伍不分年齡，在龍潭大池展開密集操練。選手們不僅挑戰體能與耐力，展現高度團隊合作精神，也在這3天的賽事上盡展平時訓練成果，讓今日的決賽場場精彩絕倫，而龍王賽更以毫秒之差決勝負，令人振奮難忘。他也邀請所有的參賽選手明年再次齊聚龍潭創佳績。

    首次參賽的SHARK運動空間以2勝1負奪下「龍王寶座」後，開心互相潑水慶祝。（記者李容萍攝）

    首次參賽的SHARK運動空間以2勝1負奪下「龍王寶座」後，開心互相潑水慶祝。（記者李容萍攝）

    桃市警察局、消防局在機關組拚冠亞軍。（記者李容萍攝）

    桃市警察局、消防局在機關組拚冠亞軍。（記者李容萍攝）

    桃市警察局長吳坤旭（左2）對著在機關組勝出的警察局龍舟隊連連比讚讚。（記者李容萍攝）

    桃市警察局長吳坤旭（左2）對著在機關組勝出的警察局龍舟隊連連比讚讚。（記者李容萍攝）

    桃市警察局長吳坤旭（左3）對著在機關組勝出的警察局龍舟隊連連比讚讚。（記者李容萍攝）

    桃市警察局長吳坤旭（左3）對著在機關組勝出的警察局龍舟隊連連比讚讚。（記者李容萍攝）

    龍潭區中興里隊奪冠、獲神龍旗二連霸。（記者李容萍攝）

    龍潭區中興里隊奪冠、獲神龍旗二連霸。（記者李容萍攝）

    「2025龍潭歸鄉文化節—桃園市市長盃龍舟賽」擠滿觀戰民眾。（記者李容萍攝）

    「2025龍潭歸鄉文化節—桃園市市長盃龍舟賽」擠滿觀戰民眾。（記者李容萍攝）

    「2025龍潭歸鄉文化節—桃園市市長盃龍舟賽」競爭激烈。（記者李容萍攝）

    「2025龍潭歸鄉文化節—桃園市市長盃龍舟賽」競爭激烈。（記者李容萍攝）

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