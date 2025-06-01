錄取陽明交大醫學系遭踢爆學系歷程造假！學校要查了

一名錄取國立陽明交通大學醫學系的考生遭踢爆學系歷程造假，校方將緊急召開會議討論錄取資格。（資料照）

2025/06/01 23:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日正值大學個人申請二階放榜期間，考生自5月底開始，可依各學校公布時段開始查榜。但有一名錄取國立陽明交通大學醫學系的學生遭網友踢爆學習歷程造假，登載的得獎紀錄並不屬實。對此，校方表示將緊急召開會議，確認該名考生的錄取資格。

一名網友在Threads上指出，這名錄取陽明醫學系的學生，在大學入學的學習歷程檔案中，提及曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，這個獎項對任何一位辯圈人來說都是至高無上的頭銜，是高中辯圈含金量最高的獎項。但經過查證，學生所寫當年度的獲獎名單並無此人。此文一出，引來眾多網友討論，更有其他網友開始抓出該篇學習歷程的諸多疑點。

請繼續往下閱讀...

而貼文底下也有一名自稱其同學的網友說，這位同學已經意識到自己的錯誤，已經有寫信去跟陽明交大醫學系的教授做澄清，儘量去彌補。也會從這次的事件中反省，避免下次出現相同的錯誤。

對此，陽明交通大學醫學系在該系官網聲明，針對近日114學年個人申請正取同學之備審資料內容多所討論，為求慎重，將儘快召開會議處理，確認其錄取資格．

針對此事件，林智群律師表示，下次要吹就吹大一點，可以寫「諾貝爾醫學獎得主」，保證醫學系老師嚇到。但同時他也感嘆，現在的制度搞得一堆高中生熱衷於唬爛大賽，其實學校老師看的是這個人，不是那一堆華而不實的證明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法