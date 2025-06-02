新人度蜜月！婆婆「1理由」想一起4人行 網友提解方

有婆婆表示想和公公一起參加新人的蜜月，讓人妻相當焦慮。示意圖。（法新社）

2025/06/02 00:04

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕度蜜月對於多數的新人來說，是相當珍貴的2人時光。一名女網友近期表示，日前在家聊蜜月的話題時，婆婆說自己從未出國，想和公公一起4人行，讓她無法接受。對此，網友們提出解方，也有人分享婆婆同行的經驗。

該名女網友於網路論壇Dcard結婚板上，以「婆婆一直暗示想要跟著去蜜月…」為題發文表示，自己偶然在跟家人聊到蜜月的話題時，婆婆先是強調自己從未出國旅遊，「沒想到婆婆語出驚人想要四人行，然後說我們都不用管他們公婆倆。」事後，原PO也跟先生再三叮囑，「這件事要是發生我絕不妥協，可以事後再規劃家庭旅行，可是蜜月沒有帶人的…」並直言，「每一次婆婆語出驚人，都令我備感焦慮…」

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文章一出，許多人都紛紛提到，「請老公婉拒的同時幫公婆報名旅遊團」、「那就先找個國家家族旅遊，之後再兩個人去度蜜月」、「只要有牽涉到他們，就要一直顧慮」、「一堆長輩用找碴立威，要不然先生跟他媽自己去蜜月吧」。

同時，也有其他網友分享「如果婆婆可以出歐洲蜜月旅費就答應！」、「我蜜月的時候跟團，同團的人就有一組帶媽媽去，婆婆甚至買了一顆小香包給媳婦」、「我的歐洲行蜜月，婆婆有參加，還好婆婆個性好，一路上順利，房間都跟另一個跟團落單的人同房」等，不同的看法。

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