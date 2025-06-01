修建2年！北捷中山站1號出口重啟 改雙向電扶梯、觀景平台將收尾

台北捷運中山站1號出口開放通行。（記者董冠怡攝）

2025/06/01 20:23

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運中山站1號出口2023年起2月封閉，進行單向電扶梯與樓梯改成雙向手扶梯、周邊美化整體改造工程。北捷今宣布開放通行，同步啟用電扶梯，出口串聯線形公園主要動線及周邊商圈，友善行人；但因2樓觀景平台主體結構仍在收尾階段，現場加設防護措施、設置指標引導，確保民眾進出安全；七月下旬預計規劃結合異國美食饗宴、市集、花牆打卡點及街頭表演等系列開幕活動。

北捷指出，外牆採用曲面造型清水混凝土工法，施工時須掌握建築設計的空間幾何，依設計曲率精細製作3D曲面模板；安裝時得精準貼合曲面結構的傾斜面、凸凹面變化，兼顧模板支撐鋼性與澆置流動性；封模時師傅也須精雕細琢處理每一段傾斜曲線模板，並與對面的4號出口互相輝映。

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內裝的部分，則將原本的單向電扶梯改為雙向電扶梯，北捷說明，除了重置原有電扶梯，為在舊有樓梯區增設電扶梯，故需改造既有結構，切除B1大廳層部分樓板安裝電扶梯機坑，施工團隊先於軌道上方架設防護平台，再以局部切割及吊掛方式，漸進式拆除，不容許任何混凝土碎塊掉落軌道，完成安裝工程。

北捷提到，南京西路至長安西路間沿線整體景觀改造，也已陸續完工開放，將原有的公共藝術作品巧妙融入，包括母雞帶小鴨、蝸牛與兔子賽跑、貓頭鷹和彈塗魚，皆以嶄新面貌重現，進一步延伸「心中山」景觀範圍。

北捷中山站1號出口將原本的單向電扶梯改為雙向電扶梯。（記者董冠怡攝）

2樓觀景平台主體結構仍在收尾階段，現場加設防護措施。（記者董冠怡攝）

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