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    跌出全台10大景點？一中商圈端午連假人潮曝光

    端午連假最後一天，一中街湧現黑壓壓的人潮。（張姓民眾提供）

    端午連假最後一天，一中街湧現黑壓壓的人潮。（張姓民眾提供）

    2025/06/01 21:26

    〔記者許國楨／台中報導〕2024年全台前十名最夯觀光遊憩據點日前出爐，台中一中商圈從昔日冠軍滑落到第十名，另兩大指標景點草悟道與逢甲夜市更慘跌出榜外。但端午連假最後一天，有民眾發現，一中街湧現黑壓壓的人潮，幾乎擠爆整條街道，形成官方數字與實際景象的強烈反差對比。

    根據觀光署統計，今年最熱門的鹿港老街以1730萬人次奪冠，嘉義文化路夜市1598萬人次緊追在後，台南安平、台北101、中壢老街溪步道依序進榜，一中商圈雖仍保住第十名，但人次銳減逾百萬，草悟道與逢甲夜市更雙雙跌出榜外，台中三大景點一年蒸發超過250萬人次。

    然而今天是端午連假最後一天，一中街卻是人潮洶湧、摩肩擦踵，整條街道宛如一條人海隧道，空氣中瀰漫著燒烤、炸物、珍奶的香氣，攤商前大排長龍，老闆雙手翻炒炸物、遞餐、收錢忙得不可開交，額頭汗水直冒仍笑容滿面：「連假這幾天人潮根本擠到爆，希望每天都有這樣的場景！」

    而人潮中民眾提著大包小包穿梭其中，有人一邊走一邊用手機拍照打卡，也有人邊逛邊吃小吃，賣衣服、飾品的攤商也忙到手軟，吆喝聲、笑聲此起彼落，宛如一場街頭嘉年華，張姓民眾說，官方統計顯示人潮下滑，但眼前這條街依舊熱鬧滾滾，證明一中街仍是台中人心目中最熱血的逛街勝地。

    一中街人潮洶湧、摩肩擦踵。（張姓民眾提供）

    一中街人潮洶湧、摩肩擦踵。（張姓民眾提供）

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