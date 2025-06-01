為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「兒時回憶浮上心頭！」 彰化花壇夜市縮水 首夜營業人潮曝

    花壇40年夜市今晚大放光明營業，吸引大批人潮逛夜市相挺。（圖由翁啟祐提供）

    花壇40年夜市今晚大放光明營業，吸引大批人潮逛夜市相挺。（圖由翁啟祐提供）

    2025/06/01 19:47

    〔記者湯世名／彰化報導〕無縫接軌！彰化縣花壇鄉有40年歷史的花壇夜市，5月25日過後規模從原本80餘攤縮水為45攤，地方都關切今天6月1日晚間能否正常營業，經夜市上下與民代奔走協力，花壇夜市今晚果真大放光明營業，規模儘管變小，但美食、小吃、玩樂仍應有盡有，吸引不少民眾攜家帶眷「踅夜市」（逛夜市），直呼好懷念兒時回憶。

    花壇夜市原傳出將營業到5月25日，但經過地方人士與民代奔走，又證實花壇夜市將持續經營下去，不少鄉親拍手叫好；不過由於地主將土地賣給建商，賣了前半段土地，還有後半段土地保留，因此規模縮水，從原本的80餘攤減為45攤。

    連日來地方都關切夜市是否能夠無縫接軌，管理單位也加緊腳步進行規模縮水後的整地作業，所幸工程順利，且這幾天都是晴天，因此並未先跳過一次星期日，改在6月8日營業，而是順利在今晚就亮燈營業。

    今晚前往關切的花壇鄉代翁啟祐在網路群組通知說，花壇夜市（原地方）今晚一樣有營業，雖然規模變小一點，但營業內容不縮水應有盡有；今晚有不少民眾都攜家帶眷前來「踅夜市」，有民眾說，原本以為花壇夜市「小時候的回憶要掰了」，沒想到最終竟然能逆轉「復活」，實在令人驚喜，因此無論如何他一定要來逛夜市相挺。

    花壇40年夜市今晚照常營業，吸引大批人潮逛夜市。（圖由翁啟祐提供）

    花壇40年夜市今晚照常營業，吸引大批人潮逛夜市。（圖由翁啟祐提供）

    花壇40年夜市今晚正常營業，大人有吃、小孩有玩。（圖由翁啟祐提供）

    花壇40年夜市今晚正常營業，大人有吃、小孩有玩。（圖由翁啟祐提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播