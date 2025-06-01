「兒時回憶浮上心頭！」 彰化花壇夜市縮水 首夜營業人潮曝

花壇40年夜市今晚大放光明營業，吸引大批人潮逛夜市相挺。（圖由翁啟祐提供）

2025/06/01 19:47

〔記者湯世名／彰化報導〕無縫接軌！彰化縣花壇鄉有40年歷史的花壇夜市，5月25日過後規模從原本80餘攤縮水為45攤，地方都關切今天6月1日晚間能否正常營業，經夜市上下與民代奔走協力，花壇夜市今晚果真大放光明營業，規模儘管變小，但美食、小吃、玩樂仍應有盡有，吸引不少民眾攜家帶眷「踅夜市」（逛夜市），直呼好懷念兒時回憶。

花壇夜市原傳出將營業到5月25日，但經過地方人士與民代奔走，又證實花壇夜市將持續經營下去，不少鄉親拍手叫好；不過由於地主將土地賣給建商，賣了前半段土地，還有後半段土地保留，因此規模縮水，從原本的80餘攤減為45攤。

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連日來地方都關切夜市是否能夠無縫接軌，管理單位也加緊腳步進行規模縮水後的整地作業，所幸工程順利，且這幾天都是晴天，因此並未先跳過一次星期日，改在6月8日營業，而是順利在今晚就亮燈營業。

今晚前往關切的花壇鄉代翁啟祐在網路群組通知說，花壇夜市（原地方）今晚一樣有營業，雖然規模變小一點，但營業內容不縮水應有盡有；今晚有不少民眾都攜家帶眷前來「踅夜市」，有民眾說，原本以為花壇夜市「小時候的回憶要掰了」，沒想到最終竟然能逆轉「復活」，實在令人驚喜，因此無論如何他一定要來逛夜市相挺。

花壇40年夜市今晚照常營業，吸引大批人潮逛夜市。（圖由翁啟祐提供）

花壇40年夜市今晚正常營業，大人有吃、小孩有玩。（圖由翁啟祐提供）

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