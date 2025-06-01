公館圓環7月將拆除！北市府被批急就章 恐釀交通災難

公館圓環拆除計畫預計7月施工，公車專用地下道保留與否懸而未決。（記者董冠怡攝）

2025/06/01 19:30

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環拆除計畫預計7月施工，台北市議員王欣儀、王閔生、苗博雅表示，目前施工交通動線規劃並不完善，包含車道配置數量、待轉區劃設範圍狹窄、停等秒數規劃、封巷影響居民進出動線，以及地下道填平後，公車改走平面道路的因應配套措施不足，不解為何市府急就章，草率進行。

交通局長謝銘鴻、交通管制工程處長張建華、公共運輸處長李昆振回應，針對民眾質疑左轉車道配置、待轉區格位的問題，會再視車流量及交織情形調整，並且搭配汽機車行走動線、轉向比例等現場條件研議確認；至於地下道填平與否，其實也做了很多考量，如能保留當然是上策，但這次訴求是安全，希望路口正交改善，仍要有所取捨，假設填平後劃設車道，大約需花數月時間，不填平的話，設置頂板、打樁等，廠商估需快二年，待綜合討論後再決定，假設市府最終決定廢除地下道，仍會保留公車專用行駛空間，路口號誌將逐步調整至最佳化。

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據了解，市府先前舉辦首場說明會上，約有80人出席，少數反對拆除公館圓環，也有提到施工問題、規劃路型，但多數討論聚焦在不能廢除公車專用地下道，反應相當激烈，擔憂填平堵起後，所有大小車一起擠在平面道路上，擾亂交通秩序。

王欣儀表示，公館圓環七岔路口交通問題，多年來一直無法有效解決，也未能調整到位，肇事率第一甚至被戲稱是「罰單地獄」，市府有心解決很好，但只告訴民眾歷經相關單位會勘、評估，考量技術困難等因素，因此要拆除圓環、填平車行地下道，並未提出明確數據、車流路況模擬及動線出入、停等秒數等細節，確保方案佳且可行，難以服眾，改變路型是大事，從紙上談兵到實際執行，過程應更嚴謹，不要為了趕在暑假施工降低交通不便，草率拆除本末倒置。

她指出，民眾抱怨，興建捷運時，都會清楚告知未來會遇到的狀況、因應作為，讓市民做好心理準備，然而市府現行做法讓人覺得，好像拆除完之後就沒事，應更著墨於配套措施和拆除後的計畫，當事前規劃不夠完善，如果改了卻比以前還糟，絕對會被罵得要死。此外，要民眾相信專業判斷的同時，也應反過來好好跟民眾溝通，面對民意質疑，說清楚講明白，不要說拆就拆，否則如何讓人願意埋單。

王閔生提到，在地居民不滿蔣萬安三月就宣布要拆除公館圓環、填平地下道，五月底才開地方說明會，多數人主要訴求是不能廢除地下道，憂心數十條公車路線改走平面道路，造成平面車流更多，保留的話則可一定程度維持交通安全、改善違規行為；另，民眾對於路線規劃、標線劃設、車流管制方式也很有意見，例如左轉車道配置數量、機車待轉區格位太小，不符實際路況需求。

他說，與會中也有工程背景者質疑，保留地下道進行結構支撐工程，應不致於有問題，如果交通能夠改善，拉長施工行程，民眾或許尚能忍受。不僅如此，市府也未說明完成施工後的未來樣貌，詢問標線規劃僅說施工完成前會處理好，代表是否邊動工邊處理，民眾納悶到底市府在急什麼？莫名其妙，要求尚未與地方溝通完全之前，不准動工。

苗博雅認為，市府有時間壓力，然而，捷運公館站、師大分部公車專用道站位資料顯示，總計有55條公車要倚靠這條公車專用道，尖峰小時總班次數來看，南北向有303班，全部改走平面道路、加上七岔路口，未來交通災難無庸置疑。

公館圓環拆除計畫預計7月施工，圖為現況。（記者董冠怡攝）

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