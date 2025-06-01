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    非「查水表」！彰化1.3萬家工廠將校正調查 全國第3多

    彰化縣1萬3030家已登記工廠將於6月20日起進行校正調查。圖為彰化縣政府。（記者張聰秋攝）

    彰化縣1萬3030家已登記工廠將於6月20日起進行校正調查。圖為彰化縣政府。（記者張聰秋攝）

    2025/06/01 19:25

    〔記者張聰秋／彰化報導〕工廠校正別當「查水表」看！一年一度的工廠校正暨營運調查將於6月20日開跑，彰化縣調查對象為1萬3030家已登記工廠，家數全國第三。在詐騙橫行、企業防衛心更強的情況下，調查員實地訪查勢必更具挑戰，不過，縣府呼籲業者配合，否則兩年未完成恐遭廢止登記，後果不容小覷。

    調查將進行至7月31日，今年配合營利事業所得稅結算申報延長，調查期間也跟著順延。縣府經濟暨綠能發展處表示，校正是為確認工廠是否仍營運，登記資料是否需更新，不會提供稅捐機關，不涉課稅。若發現歇業、遷廠或登記內容變動，將輔導辦理變更登記或公告廢止。

    經綠處提醒，校正內容包括營業收支、產銷存量值、增購固定資產、技術交易與研發經費支出等項目，皆由業者自行填報，並有電腦系統自動檢核數據邏輯。為提高效率，建議業者備妥統一發票章或工廠、公司章，也可善用網路填報系統，登入帳密即可帶出基本資料、快速完成填報。

    如遇問題，業者可洽當地公所、工業區服務中心，或電洽縣府經綠處工業科（04）7531132～39、48、（04）7532171～73）協助。

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