週一北部飆36度！2縣市紫外線危險級 南部、山區防大雨

週一各地高溫悶熱，大台北及東部地區高溫可達36度以上，東南部恐有焚風發生。（記者田裕華攝）

2025/06/01 21:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天週一（2日）受西南風影響，南部及中部山區有局部大雨或雷雨；各地高溫悶熱，大台北及東部地區高溫可達36度以上，2縣市紫外線達危險等級。

中央氣象署預報，週一因西南風影響，迎風面水氣將變多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；同時，南部地區及中部山區，將有局部大雨發生的機率；其他地區為多雲到晴；午後各山區，也有局部短暫雷陣雨。而金門及馬祖地區，易有局部霧或低雲影響能見度，東南部地區也有焚風發生的機率，請多加注意。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週一南部高溫約32、33度，其他地區高溫約33至35度，且受到西南風沉降影響，台東易有焚風發生，而桃園以北、花東縱谷及台東局部高溫，則可以達到36度以上，各地低溫則普遍在25至28度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，預計週二下半天，另波鋒面將接近並通過，全台各地的午後雷陣雨，恐會較為旺盛，入夜後中部以北仍有陣雨發生。而週三鋒面位於台灣上空，各地天氣都會不穩定，並有陣雨或雷雨。

紫外線指數部分，週一台中市為「高量級」；台東縣、澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週一環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週一北部高溫可達36度以上。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週一多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一北部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法