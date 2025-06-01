為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    烏日小巷守護行人安全 劃設台中首處「彩色防滑減速鋪面」

    烏日榮泰街因車速過、車禍頻傳，台中市議員吳瓊華爭取劃設全台中第一處的「彩色防滑減速鋪面」。（記者陳建志攝）

    烏日榮泰街因車速過、車禍頻傳，台中市議員吳瓊華爭取劃設全台中第一處的「彩色防滑減速鋪面」。（記者陳建志攝）

    2025/06/01 18:33

    〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區榮泰街因靠近烏日國中，加上有小巷銜接通往環河路的車流，造成出入民眾險象環生，因不適合設置號誌燈，但路面畫設「慢」字效果也有限，經湖日里長楊來成向台中市議員吳瓊華反映爭取後，公所參考其他縣市，設置全台中第一處的「彩色防滑減速鋪面」，鋪設後發揮提醒效果，讓民眾通行更安全。

    市議員吳瓊華表示，烏日榮泰街和榮泰街100巷口，緊鄰烏日國中，平時有許多學生上下學，加上有許多新興路想抄近路前往環河路或上台74線的汽機車在此進出，造成該處路口險象環生，爭取後烏日公所參考其他縣市，在此路口劃設台中市第一處「彩色防滑減速鋪面」，設置後因黃色的鋪面相當醒目，民眾反應效果不錯，確實發揮讓汽機車減速的效果。

    烏日湖日里長楊來成表示，之前該路口車流量大，因車速快車禍頻傳，實在很危險，自從設置「彩色防滑減速鋪面」後，因顏色醒目，駕駛人遠遠就可看到，確實發揮減速效果，讓該路口通行更安全。

    烏日區公所公用建設課長徐有利表示，因民眾反映該路口車速快，經常有長輩被突然出現的車子嚇到，不過因不適合設置紅綠燈號誌，在地面畫設「慢」字效果也不佳，詢問交通局後決定參考其他縣市，以劃設綠色斑馬線同樣的材質劃設全台中第一處的「彩色防滑減速鋪面」，設置後民眾反應效果不錯，是否進一推廣須由市府交通局評估。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播