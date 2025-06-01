烏日小巷守護行人安全 劃設台中首處「彩色防滑減速鋪面」

烏日榮泰街因車速過、車禍頻傳，台中市議員吳瓊華爭取劃設全台中第一處的「彩色防滑減速鋪面」。（記者陳建志攝）

2025/06/01 18:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區榮泰街因靠近烏日國中，加上有小巷銜接通往環河路的車流，造成出入民眾險象環生，因不適合設置號誌燈，但路面畫設「慢」字效果也有限，經湖日里長楊來成向台中市議員吳瓊華反映爭取後，公所參考其他縣市，設置全台中第一處的「彩色防滑減速鋪面」，鋪設後發揮提醒效果，讓民眾通行更安全。

市議員吳瓊華表示，烏日榮泰街和榮泰街100巷口，緊鄰烏日國中，平時有許多學生上下學，加上有許多新興路想抄近路前往環河路或上台74線的汽機車在此進出，造成該處路口險象環生，爭取後烏日公所參考其他縣市，在此路口劃設台中市第一處「彩色防滑減速鋪面」，設置後因黃色的鋪面相當醒目，民眾反應效果不錯，確實發揮讓汽機車減速的效果。

請繼續往下閱讀...

烏日湖日里長楊來成表示，之前該路口車流量大，因車速快車禍頻傳，實在很危險，自從設置「彩色防滑減速鋪面」後，因顏色醒目，駕駛人遠遠就可看到，確實發揮減速效果，讓該路口通行更安全。

烏日區公所公用建設課長徐有利表示，因民眾反映該路口車速快，經常有長輩被突然出現的車子嚇到，不過因不適合設置紅綠燈號誌，在地面畫設「慢」字效果也不佳，詢問交通局後決定參考其他縣市，以劃設綠色斑馬線同樣的材質劃設全台中第一處的「彩色防滑減速鋪面」，設置後民眾反應效果不錯，是否進一推廣須由市府交通局評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法