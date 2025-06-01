彰化高鐵站私人土地成「民間版停車福利」！被笑稱「夜間車震區」

彰化高鐵站私人土地成「民間版停車福利」。（記者顏宏駿攝）

2025/06/01 18:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站原本有「隱藏版的停車福利」，因停車亂象頻仍，縣府決定收回，委由田中鎮公所開設公有停車場，今天（6月1日）起開始收費，雖然每日停車最高收費才100元，但仍有一些車主捨不得被收費，開始找「狗洞」鑽，站體週邊私人土地現變成「免費停車場」，民眾笑稱「民間版停車福利」、「夜間車震區」。

高鐵彰化站體周邊原本有3處免費停車場，每日可以供400個免費停車位，如今被收回，影響最大的當屬「高鐵通勤族」，以前有免費停車位，每月可省約3、4000元的停車費（以每日180元計算），一些通勤族為省停車費，猛力往高鐵站週邊土地尋找「福利」。

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高鐵站後站約至少3處私人空地就被停滿自小客車，當地孫姓民眾說，想停免費車位的車主想方設法「鑽狗洞」，目前站體週邊有公有地都架設圍籬，少數私人土地待出售「有狗洞可鑽」，會停這裡的大都是出國或出差數天的高鐵停車族，入夜後這些私人土地停滿自小客車，讓人聯想到以前荒涼的彰化高鐵站，是車震族最佳去處。

縣府委由公所經營的停車場停1天才收費100元，比彰化高鐵站體旁邊營運的停車場便宜80元，「打破當地行情」，也創下台灣各高鐵站最便宜的停車行情。公所表示，希望利用低價，吸引民眾入內停車。

彰化高鐵站的公有停車場今起開始收費，每日收費最高100元。（記者顏宏駿攝）

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