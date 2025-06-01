苗栗3地空維區上路！「髒車」罰鍰加重

「苗栗縣第三期空氣品質維護區」管制範圍。（圖由縣府提供）

2025/06/01 17:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣管制「髒車」，於苗栗市、頭份市、竹南鎮劃設空氣品質維護區（簡稱空維區），未符合排氣檢驗的車輛進入，過去依空氣污染防制法裁罰500元。不過，環境部修正裁罰準則並已發布施行，依車輛種類分別裁罰，機車500元起跳、小型車1000元起跳、大型車2000元起跳，環保局即日起也將依新制逕行裁罰。

苗縣現劃設有三期空維區，第一期管制範圍為苗栗市長春石油化學股份有限公司苗栗廠及其主要道路（宜春路）；第二期管制範圍為頭份市永貞國小及其周邊道路；第三期管制範圍為竹南鎮竹南科學園區及其周邊道路。

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環保局表示，過去未符合排氣檢驗的入區車輛，依空污法裁罰500元，惟環境部修正並發布施行的「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」，依車輛種類制定罰鍰，機車處500元以上6萬元以下，小型車（汽、柴油車）處1000元以上6萬元以下，大型車處2000元以上6萬元以下。即日起也將依新制逕行裁罰，請民眾行駛於空品區範圍應完成汽機車檢驗符合排氣標準規定，以免受罰。

環保局統計，第一期空維區於前年3月5日生效管制執行，去年處分575輛各式車輛，今年截至3月處分138輛；第二期空維區於去年6月20日生效管制執行，去年處分1002輛，今年截至3月處分315輛；第三期空維區於去年11月10日生效管制執行，去年處分200輛，今年截至3月處分271輛。

「苗栗縣第二期空氣品質維護區」管制範圍。（圖由縣府提供）

「苗栗縣第一期空氣品質維護區」管制範圍。（圖由縣府提供）

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