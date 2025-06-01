未來1週雨神又來！大台北明衝36度 週三溫度陡降「小心溫差」

未來一週天氣預測。（中央氣象署提供）

2025/06/01 18:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕未來一週天氣不穩易雨。中央氣象署今天（1日）預報，明天週一（2日）大台北地區可能出現36度以上高溫，台東有機會颳焚風；週二至週四各地慎防局部大雨及短延時強降雨；週三各地降溫明顯，北部白天從32度降至24度，請民眾留意溫差。

未來一週天氣趨勢，氣象署預報員陳姵安表示，今天越晚水氣越來越多，隨著海陸風效應增強，南部易降局部大雨。

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明天受西南風影響，中南部水氣多，南部地區、中部山區留意短延時強降雨或局部大雨；北台灣受西南風沉降影響，不易降雨，不過大台北容易出現高溫，背風側台東易有焚風，其他地區則悶熱雨少。

週二開始變天。受滯留鋒影響，各地降雨機率高，西半部及其他山區影響劇烈，會有短延時強降雨或局部大雨，各地也易有短暫雷雨。

週三、週四，滯留鋒由北往南移動。中南部仍有雨，北台灣則轉為東北風環境，有沉降降雨，累積雨勢有大一些趨勢。週四鋒面移至巴士海峽，但位置接近的南台灣仍有雷雨機會，其他地區轉為陣雨天氣。

週五、週六，鋒面逐漸遠離台灣，但附近水氣仍多，在偏南風影響之下，南部及東半部持續降雨，其他地區多雲到晴，不過午後可能有短暫雷陣雨。

未來一週溫度趨勢，陳姵安指出，明天各地高溫約33至35度，大台北地區、台北盆地尤其桃園及新北交界區，以及花東縱谷台東地區，容易受西南風沉降、焚風效應，可能出現36度以上高溫。南部易有陣雨或雷雨，無雨情況下悶熱，高溫約32、33度。

週二至週四滯留鋒影響台灣期間，各地高溫下降。週三最為明顯，其中北部受東北風影響，白天掉到24度左右，請民眾特別留意溫差。週四中部以北降雨轉為不定時降雨，高溫略為回升。

週五至週末，水氣偏多、雲量也多，有午後雷陣雨，但整日還是偏悶熱，高溫回升至31、32度左右。

陳姵安提醒，今晚至週二凌晨，金門、馬祖易有局部霧，交通往返請留意航班資訊；週一、週二台東可能有焚風；週二至週四受滯留鋒影響，全台降雨機率高，請民眾留意短延時強降雨、雷擊及強陣風，西半部及其他地區山區有局部大雨機會。

中央氣象署預報，6月2日北部及東南部可能出現36度以上高溫。（中央氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

中央氣象署一週天氣提醒圖卡。（中央氣象署提供）

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